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Палестино-израильский конфликт

Глава МИД Палестины назвал "нулевой" перспективу переговоров с Израилем при Нетаньяху

По мнению Рияда аль-Малики премьер Израиля "уничтожал все перспективы" по возобновлению переговоров двух стран

ООН, 16 января. /ТАСС/. Палестинские власти не видят возможности возобновления переговоров с Израилем, пока премьер-министром страны остается Биньямин Нетаньяху. Об этом сообщил в среду журналистам глава МИД Палестины Рияд аль-Малики.

"Он уничтожал все перспективы по возобновлению переговоров между Палестиной и Израилем, - отметил министр. - Поэтому пока Нетаньяху остается у власти, пока он премьер-министр, мы не ожидаем возобновления переговоров".

"Если выборы [в Израиле] вновь вернут Нетаньяху во власть, перспектива переговоров практически нулевая", - указал министр.

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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