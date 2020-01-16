Глава МИД Палестины назвал "нулевой" перспективу переговоров с Израилем при Нетаньяху

ООН, 16 января. /ТАСС/. Палестинские власти не видят возможности возобновления переговоров с Израилем, пока премьер-министром страны остается Биньямин Нетаньяху. Об этом сообщил в среду журналистам глава МИД Палестины Рияд аль-Малики.

"Он уничтожал все перспективы по возобновлению переговоров между Палестиной и Израилем, - отметил министр. - Поэтому пока Нетаньяху остается у власти, пока он премьер-министр, мы не ожидаем возобновления переговоров".

"Если выборы [в Израиле] вновь вернут Нетаньяху во власть, перспектива переговоров практически нулевая", - указал министр.