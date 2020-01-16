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Журналисты WP рассказали о желании Трампа встретиться с Путиным до инаугурации

Ради уточнения, когда можно встретиться с российским лидером, президент США прервал собеседование с одним из кандидатов на пост госсекретаря, пишут Филип Ракер и Кэрол Леонниг в своей книге "Очень стабильный гений"

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Дональд Трамп намеревался встретиться с президентом России Владимиром Путиным после победы на выборах в США еще до своего официального вступления в должность главы американской администрации, состоявшегося в январе 2017 года. Такие данные излагаются в книге, написанной корреспондентами газеты The Washington Post Филипом Ракером и Кэрол Леонниг и поступающей в продажу в США 21 января. Газета опубликовала в среду выдержки из нее.

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По словам авторов книги, Трамп, одержав победу на президентских выборах в ноябре 2016 года, очень хотел встретиться с Путиным. "В ходе переходного периода он прерывает собеседование с одним из своих кандидатов на пост госсекретаря [США, чтобы спросить]: "Когда я смогу встретиться с Путиным? Могу я встретиться с ним до церемонии инаугурации?" - приводится в статье фрагмент из новой книги.

Ее название - "Очень стабильный гений". Нынешний американский лидер, представляющий Республиканскую партию, отозвался о себе таким образом в январе 2018 года, отвечая на критику со стороны политических оппонентов в лице демократов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияТрамп, Дональд
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