Власти Японии не комментируют отставку российского кабмина

ТОКИО, 16 января. /ТАСС/. Правительство Японии не комментирует отставку правительства Дмитрия Медведева в России, однако продолжает следить за ситуацией и надеется на продолжение переговоров по мирному договору. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе МИД Японии.

"Это внутренний вопрос РФ, поэтому правительство Японии это не комментирует. Тем не менее мы бы хотели продолжить следить за ситуацией. В любом случае мы продолжим упорные переговоры в соответствии с нашим базовым курсом, предполагающим решение территориального вопроса и подписание мирного договора", - отметили в ведомстве.

После оглашения Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию Дмитрий Медведев заявил, что правительство подает в отставку. Он добавил, что считает это решение правильным в контексте предложенных главой государства изменений конституции. Путин отставку кабмина принял, назначил Медведева и. о. премьера и выдвинул на пост нового председателя правительства главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.

Москва и Токио много десятилетий продолжают консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны, основным препятствием остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. Токио зачастую выражает протесты в связи с деятельностью России в южной части Курил, которые Москва последовательно отвергает. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.