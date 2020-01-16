Трюдо обсудил с Гутерришем ход расследования авиакатастрофы в Иране

ОТТАВА, 16 января. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, в ходе которого обсудил с ним ход расследования катастрофы украинского лайнера в Иране. Об этом в среду сообщила пресс-служба канадского премьера.

"Премьер-министр и генеральный секретарь подчеркнули важность проведения полного и тщательного международного расследования [авиакатастрофы]. Они также приветствовали привлечение Международной организации гражданской авиации (ИКАО) к расследованию", - говорится в сообщении. Гутерриш выразил Трюдо соболезнования в связи с гибелью 57 канадцев в этой катастрофе.

Кроме того, премьер Канады и генсек ООН обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и высказались за скорейшую деэскалацию напряженности в регионе.

Ранее в ИКАО ТАСС сообщили, что по приглашению Ирана эксперты организации примут участие в расследовании обстоятельств крушения украинского Boeing 737.