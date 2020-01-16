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СМИ: работа Парнаса на Украине была направлена против интересов Байденов

Предприниматель добавил, что Джулиани также поручал работу со скандалом вокруг бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом

ТАСС, 16 января. Предприниматель Лев Парнас заявил, что деятельность его адвоката по поручению Рудольфа Джулиани была с самого начала направлена против интересов бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера и не имела отношения к борьбе с коррупцией. С таким утверждением он выступил в интервью телеканалу MSNBC, фрагмент которого был показан в среду.

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"Это (деятельность Парнаса на Украине по поручению Джулиани - прим. ТАСС) никогда не имело отношения к [борьбе с] коррупцией, это имело прямое отношение к [делу украинской компании] Burisma, которое касалось Хантера Байдена и Джо Байдена", - сказал предприниматель. Он отметил, что Джулиани также поручал ему работу со скандалом вокруг бывшего главы предвыборного штаба Трампа Полом Манафортом, который покинул пост после появления данных о том, что его имя фигурировало в списках так называемой черной бухгалтерии Партии регионов.

В октябре прошлого года Парнас и предприниматель Игорь Фруман были задержаны в США. Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила им и еще двум лицам обвинения в нарушениях при лоббистской деятельности. Предпринимателей подозревают в попытках добиться отставки Марии Йованович с должности посла в Киеве в интересах некоего украинского чиновника.

Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне в сентябре прошлого года начался крупный скандал из-за утверждений об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Это послужило основанием для запуска процедуры импичмента в отношении Трампа.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдДжулиани, Рудольф
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