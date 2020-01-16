СМИ: работа Парнаса на Украине была направлена против интересов Байденов

ТАСС, 16 января. Предприниматель Лев Парнас заявил, что деятельность его адвоката по поручению Рудольфа Джулиани была с самого начала направлена против интересов бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера и не имела отношения к борьбе с коррупцией. С таким утверждением он выступил в интервью телеканалу MSNBC , фрагмент которого был показан в среду.

"Это (деятельность Парнаса на Украине по поручению Джулиани - прим. ТАСС) никогда не имело отношения к [борьбе с] коррупцией, это имело прямое отношение к [делу украинской компании] Burisma, которое касалось Хантера Байдена и Джо Байдена", - сказал предприниматель. Он отметил, что Джулиани также поручал ему работу со скандалом вокруг бывшего главы предвыборного штаба Трампа Полом Манафортом, который покинул пост после появления данных о том, что его имя фигурировало в списках так называемой черной бухгалтерии Партии регионов.

В октябре прошлого года Парнас и предприниматель Игорь Фруман были задержаны в США. Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила им и еще двум лицам обвинения в нарушениях при лоббистской деятельности. Предпринимателей подозревают в попытках добиться отставки Марии Йованович с должности посла в Киеве в интересах некоего украинского чиновника.

Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне в сентябре прошлого года начался крупный скандал из-за утверждений об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Это послужило основанием для запуска процедуры импичмента в отношении Трампа.