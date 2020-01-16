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Отставка правительства России

Эксперт назвал отставку правительства РФ "этапом управляемой реорганизации"

Специалист Центра исследований международных проблем при агентстве "Синьхуа" Вань Чэнцай отметил, что "это глубоко продуманный и далеко идущий шаг президента России Владимира Путина"

ПЕКИН, 16 января. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов/. Отставка правительства России не служит свидетельством политического кризиса, а является управляемой реорганизацией. Такое мнение высказал в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС эксперт Центра исследований международных проблем при агентстве "Синьхуа" Вань Чэнцай.

"Отставка правительства России - не политический кризис, а управляемая реорганизация, предпринимаемая в целях ускорения решения существующих социально-экономических проблем, улучшения жизни народа. Это также подготовка к выборам в Думу 2021 года и президентским выборам 2024 года", - сказал эксперт. "Это глубоко продуманный и далеко идущий шаг президента России Владимира Путина", - добавил он.

По его мнению, президент РФ не был удовлетворен "слишком низкими темпами экономического роста", в то время как новое правительство сможет стимулировать реформирование экономики и повысить темпы ее роста, а также улучшить жизнь населения. Вань Чэнцай полагает, что предложенные Путиным изменения в Конституцию РФ позволят сбалансировать властные полномочия президента, парламента и правительства, а также усилить безопасность российского государства и его суверенитет. Китайский политолог считает также весьма существенными требование о проживании кандидата в президенты РФ в России не менее 25 лет, а также положение о недопустимости наличия у него двойного гражданства.

Вань Чэнцай отметил важность обеспечения преемственности внешней политики России, курса в отношении российско-китайских отношений.

В послании Федеральному собранию в среду президент Владимир Путин предложил внести ряд изменений в Конституцию РФ. В частности, речь шла о том, чтобы передать Госдуме право утверждать кандидатуру председателя правительства и представленных им вице-премьеров и министров. На последовавшей встрече президента РФ с кабмином Дмитрий Медведев назвал правильным в этом контексте решение об отставке правительства в действующем составе в соответствии со статьей 117 Конституции РФ.

Президент России подписал указ, которым возложил временное исполнение обязанностей председателя правительства на Медведева. Он также внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра РФ. Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на заседании 16 января.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичМишустин, Михаил ВладимировичРоссияОтставка правительства России
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