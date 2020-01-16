На Украине вступила в силу норма, обязывающая размещать рекламу только на украинском языке

КИЕВ, 16 января. /ТАСС/. Вся реклама на Украине отныне должна быть оформлена на украинском языке. Об этом гласит положение закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которое вступило в силу в четверг.

Как пояснили в Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания, статья закона регламентирует использование государственного языка в сфере рекламы. "С указанной даты вся реклама на телевидении, радио, а также в печатных изданиях должна быть выполнена только на украинском языке", - отметили в ведомстве.

Между тем, предусмотрена возможность для телерадиоорганизаций зарубежного вещания, а также для ТРК, вещающих на одном или нескольких официальных языках Европейского Союза, наряду с рекламой на украинском размещать рекламу и на официальных языках ЕС. "В печатных СМИ, которые издаются на одном из официальных языков ЕС, допускается размещение рекламы на том, языке, на котором издается такое печатное СМИ", - сообщили в Нацсовете.

Закон предписывает, что нарушение языковых требований в сфере размещения рекламы влечет за собой наложение штрафов от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 3400 - 5100 гривен или $143-213. Если такое нарушение было выявлено впервые, то нарушителю может быть вынесено предупреждение без применения штрафных санкций.

Верховная рада 25 апреля 2019 года приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", а 15 мая, за пять дней до истечения срока своих президентских полномочий, документ подписал президент Петр Порошенко. Закон обязывает граждан использовать украинский язык во всех сферах общественной жизни. За его нарушение предусмотрены денежные штрафы. Украинский омбудсмен по защите государственного языка Татьяна Монахова заявляла в конце прошлого года, что власти Украины начнут через два или три года штрафовать население на сумму до $500 за нарушение закона.

Она также отмечала, что с точки зрения закона его нарушением считается "умышленное игнорирование украинского языка в публичном пространстве, в том числе при обращении в государственные больницы и поликлиники". При этом Монахова заверила, что закон о госязыке не предусматривает наказания за отказ от использования украинского в бытовом общении.

Критика закона

Эксперты Венецианской комиссии Совета Европы ранее раскритиковали ряд положений закона. Комиссия отметила, что языковая проблема не должна стать источником межэтнической напряженности в стране, а власти должны учитывать особое место русского языка и языковые права нацменьшинств. В частности, Венецианская комиссия рекомендовала властям рассмотреть вопрос об отмене предусмотренных санкций, а также исключить статью, устанавливающую ответственность за умышленное искажение украинского языка в официальных документах и текстах.

В ответ в Киеве пообещали "в определенной мере прислушиваться" к выводам комиссии в дальнейшей законотворческой работе.

Депутат от президентской партии "Слуга народа" Максим Бужанский заявлял, что в украинском парламенте зарегистрирован проект об отмене языкового закона. Он подчеркивал, что принятый закон "ничего общего с защитой и развитием украинского языка не имеет", а лишь направлен "на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь, русского языка".