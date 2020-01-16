Против экс-главы МВД Боливии выдвинуты обвинения в злоупотреблении властью

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 января. /ТАСС/. Прокуратура Боливии выдвинула в отношении экс-главы МВД Карлоса Ромеро обвинения в недобросовестном исполнении обязанностей и злоупотреблении влиянием. Об этом сообщил в среду прокурор Херман Реа Салинас.

"Глава МВД отвечает за контроль за государственными ресурсами <...> В этой связи мы делаем вывод, что он знал о предполагаемых нарушениях", - приводит его слова газета El Deber.

Расследование в отношении Ромеро связано с контрактами по ремонту вертолетов для Управления по борьбе с наркотиками. По версии следствия, они были заключены с нарушениями.

Во вторник полиция Боливии задержала экс-главу Ромеро на выходе из больницы и доставила его в прокуратуру для дачи показаний по этому делу.

В Боливии 20 октября 2019 года прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, большинство голосов получил Моралес, на тот момент занимавший пост главы государства. Карлос Меса, его главный соперник, заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления противники Моралеса организовали акции протеста, в стране начались беспорядки.

После трех недель протестов Моралес покинул свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Его примеру последовали Линера и спикеры обеих палат парламента, которые, согласно конституции, были следующими в очереди на принятие полномочий главы государства. Второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес, представляющая оппозицию, объявила, что берет на себя обязанности президента до проведения новых выборов, и назначила свой кабинет министров. Новые выборы назначены на 3 мая.