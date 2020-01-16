"Войдет в учебники истории". Мировые СМИ о выступлении Путина и отставке правительства РФ

После послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, в котором он предложил рассмотреть внесение поправок в Конституцию, правительство России во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым подало в отставку. Новой кандидатурой на эту должность стал глава Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустин. Мы отобрали главные комментарии мировых изданий о произошедших в России политических событиях. США The New York Times: "Владимир Путин, который должен по действующему законодательству уйти с поста президента в 2024 году, предложил внести изменения в российскую Конституцию с тем, чтобы расширить полномочия парламента и Государственного совета - органа, который в настоящее время имеет небольшое влияние... Путин в своем ежегодном выступлении охарактеризовал предлагаемые конституционные изменения как попытку укрепить демократию. Они могут стать первыми крупными изменениями в российской политической системе с 1993 года, когда первый демократически избранный президент Борис Ельцин направил танки в центр Москвы для подавления выступления непокорных законодателей и затем отдал приказ о проведении референдума для принятия новой Конституции. Путин, которому сопутствуют успехи на международной арене, но который переживает период штиля во внутренней политике из-за застоя в российской экономике, давно известен тем, что способен удивлять внезапными действиями как союзников, так и противников, и со времени ухода Ельцина в отставку 31 декабря 1999 года он принял меры к тому, чтобы оставаться арбитром при решении всех важнейших вопросов в России".

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The Wall Street Journal: "Хотя некоторые лидеры, склонные к авторитарным методам правления, меняли конституции с целью навсегда остаться у власти, Путин следовал букве закона. В 2008 году он ушел с поста президента и стал премьер-министром, в то время как Дмитрий Медведев занимал пост президента на протяжении четырех лет... По мнению некоторых аналитиков, Путин следует модели, которую начал применять лидер Сингапура Ли Куан Ю, который постепенно выпускал из рук власть и к концу жизни играл в основном роль гаранта в своей стране... Другие аналитики считают, что Путин сознает проблемы, связанные со слишком долгим пребыванием у власти, и озабочен тем, какое наследие он оставит". Time: "Предложенные Путиным изменения не подорвут здание российской демократии, так как самые продуманные шаги президента обычно являются изощренными и осмотрительными. Он предложил ревизию Конституции, что в результате может дать ему большую свободу действий в стремлении заменить проводку в часах, отсчитывающих его президентский срок, и предоставить ему широкий диапазон возможностей для того, чтобы оставаться лидером России вне зависимости от того, какую формальную должность он выберет себе в будущем". Associated Press: "Президент России Владимир Путин предложил в среду внести поправки в российскую Конституцию для усиления роли парламента и кабинета министров, и этот шаг может свидетельствовать о его намерении занять такое место в политике, которое позволит ему сохранить руководство и после истечения срока пребывания на посту президента... В то же время Путин утверждал, что Россия не может оставаться стабильной при парламентской системе правления. По его словам, у президента должны быть полномочия для того, чтобы отправлять в отставку премьер-министра и членов кабинета, назначать руководителей военного ведомства и служб безопасности, а также руководить вооруженными силами и правоохранительными органами". Bloomberg: "Реакция рынков на отставку премьер-министра России оказалась кратковременной, поскольку внимание инвесторов привлек вопрос о том, кого назначит на этот пост президент Путин. Курс рубля на непродолжительное время упал после объявления об отставке Дмитрия Медведева и его правительства, однако вскоре он отыграл позиции... Некоторые аналитики считают, что новое правительство России сможет стимулировать весьма низкие ныне темпы экономического роста, в то время как другие эксперты высказывают предположения о том, что может последовать период политической неопределенности, в результате чего позиции рубля будут подорваны". CNN: "Правительство России в полном составе ушло в отставку. Это необычный шаг, никто этого не ожидал... Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об этом после того, как президент России Владимир Путин предложил осуществить широкие реформы, в результате которых ослабнут позиции его будущего преемника... Неожиданное объявление последовало после того, как Путин представил поправки к Конституции, в результате которых полномочия премьер-министра и парламента будут расширены за счет сокращения полномочий президента".

Предоставление парламенту более широких полномочий за счет полномочий президента может указывать на то, что в России происходят подвижки во власти, о которых давно высказывались предположения

The Washington Post: "Отставка Дмитрия Медведева произошла на фоне экономического застоя... Кроме того, эйфория от присоединения Крыма в значительной степени угасла. Хотя россияне рады, что Россия снова стала игроком в международной политике, они, кажется, становятся более чувствительны к экономическим издержкам этого нового глобального статуса и особенно заинтересованы в решении внутренних экономических проблем... Решение принять отставку Медведева, которая, безусловно, была согласована с президентом, придает вес доводам о том, что Путин заинтересован в более серьезных институциональных изменениях, чем многие ожидали... Отставка Медведева может быть частью более масштабных планов, связанных с окончанием срока президентских полномочий Путина в 2024 году. Эксперты строят предположения относительно возможных конституционных изменений, которые позволят Путину остаться у руля власти и после 2024 года, вероятно, на новой должности... Отставка правительства также дает возможность президенту выбрать кандидатов на посты министров. Это может позволить президенту внести изменения в проводимую политику... Новое правительство может помочь Кремлю укрепить свои позиции на парламентских выборах 2021 года... На место премьера Путин выдвинул Михаила Мишустина - главу налоговой службы. Мишустин считается технократом без политических амбиций, что еще раз подтверждает мнение о том, что Путин может использовать конституционные изменения для сохранения власти в своих руках после 2024 года". Foreign policy: "Путин неожиданно начал политические перемены в стране, предложив конституционные изменения и назвав нового премьер-министра, что позволит 67-летнему лидеру продолжать управлять российской политикой даже после того, как он покинет президентский пост в 2024 году... Президент предложил на пост премьер-министра технократа - главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина... Шокирующее заявление об отставке правительства Дмитрий Медведева было сделано вскоре после того, как Путин выступил с посланием к Федеральному Собранию, в котором обещал повысить уровень жизни... Конкретные причины решений Путина остаются неясными, однако давление внутри страны может многое объяснить". Канада СВС: "Владимир Путин объявил о конституционной реформе, что, возможно, является попыткой удержать власть на длительную перспективу. Предлагаемые изменения наделят парламент большими полномочиями, включая утверждение премьер-министра и кабинета министров... Президент заявил, что данные изменения должны быть вынесены на всенародное голосование, но о сроках его проведения ничего не сказал. При этом Путин подчеркнул, что Россия не станет стабильной страной, если будет полностью управляться парламентом... Эксперты полагают, что Путин может остаться у власти после 2024 года, просто переместившись в кресло премьер-министра после расширения полномочий парламента и кабмина и сокращения президентских полномочий".

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National Post: "Правительство России неожиданно ушло в отставку после того, как президент Владимир Путин предложил радикальные конституционные изменения, которые могут позволить ему продлить время своего пребывания у руля власти. Как заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, он уходит в отставку, чтобы предоставить Путину возможность провести эти изменения, которые в случае их реализации дадут больше власти парламенту и главе правительства. Таким образом, это может позволить 67-летнему Путину руководить страной, но уже в другом качестве после окончания его президентского срока в 2024 году". Великобритания Guardian: "Путин объявил о планах изменить Конституцию, ослабив полномочия следующего президента, а через час его премьер-министр и правительство объявили об отставке. Это показало, что фундамент для предстоящей передачи власти закладывается за годы до того, как Путин должен будет покинуть Кремль из-за ограничений, касающихся продолжительности его пребывания на посту президента". The Times: "Владимир Путин полон решимости управлять Россией еще длительное время после ухода со своего поста. Путин правил Россией в качестве президента или премьер-министра более двух десятилетий. Только Сталин правил дольше тогдашним Советским Союзом. Так или иначе Путин оставил неизгладимый след в своей стране... Теперь кремлевский руководитель решил встряхнуть политическую систему и обеспечить себе возможность продления правления к концу президентского срока в 2024 году. В транслировавшемся по телевидению выступлении он предложил внести поправки в Конституцию России, чтобы ограничить будущего президента двумя сроками пребывания в офисе. У следующего президента будет значительно меньше полномочий, чем у Путина в настоящее время".

Именно российский парламент, а не будущий президент, станет выбирать кандидатов на пост премьер-министра и членов кабинета министров

"Премьер-министр Дмитрий Медведев немедленно подал в отставку, но он и министры будут исполнять обязанности до тех пор, пока не будет сформирована новая команда. Давно в России не происходили подобные потрясения. Государственные СМИ представили эту инициативу как долгожданный сдвиг в сторону укрепления власти парламента и отхода от единовластия". The Daily Telegraph: "Драматическая отставка российского правительства и объявление Владимира Путина о масштабных изменениях российской Конституции проливает свет и одновременно окутывает туманом самую большую загадку российской политики. Во-первых, ясно то, что сейчас кажется более вероятным, чем когда-либо, что Владимир Путин действительно покинет пост, когда его нынешний президентский срок закончится в 2024 году, как того требует российская Конституция, но все еще намерен оставаться у власти. Иначе зачем ему предлагать ослабить власть президента, если он не хочет лишить своего преемника неограниченной власти, которой он в настоящее время пользуется? Но как именно изменится соотношение сил между исполнительной и законодательной ветвями власти, и где в итоге окажется сам Владимир Путин, непонятно".

На эту тему Главы российского правительства с 1990 года

BBC: "Президенту Путину нравится стабильность. Это его конек. Тем большей неожиданностью оказались срочные сообщения об отставке правительства. Судя по идущим в сети разговорам, похоже, что даже члены кабинета министров не знали о том, что их ждет. На мгновение вернулось ощущение России 1990-х годов, когда президент Ельцин менял премьер-министров как перчатки. Впрочем, Владимир Путин - не Ельцин, так что этот шаг скорее напоминает часть более масштабного плана, направленного исключительно на то, чтобы сосредоточить власть в своих руках и дольше ее удерживать". Германия Frankfurter Allgemeine Zeitung: Владимир Путин готовится к временам, когда он уже не будет президентом. Но он хочет продолжать задавать тон". Spiegel: "Владимир Путин умеет преподносить сюрпризы. Уже сам факт того, что обращение к нации он назначил на среду, вскоре после новогодних праздников, вызвало непонимание. Почему президент хочет выступить так рано? Чего он хочет добиться?

Во второй половине дня становится понятно, что 15 января, вероятно, войдет в учебники истории

"Это та дата, когда Путин начал свой уход с должности президента. Будет передача власти, исход которой общественности непонятен. Ее результат знает только Путин... Конституционными полномочиями будет наделен еще один орган - Госсовет, состоящий из президента, губернаторов и высокопоставленных госслужащих. До сих пор такой совет имел скорее декоративные функции. Какие полномочия он будет иметь в будущем и какие посты предусматривает, остается неизвестным. Это напоминает модель передачи власти в Казахстане, где ушедший с поста президента Нурсултан Назарбаев сохранил власть в качестве председателя Совета безопасности. Предпочитает ли Путин такую модель власти, хочет ли он вновь стать премьером или выбрать совсем другой путь - это в среду осталось неизвестным". Süddeutsche Zeitung: В России наблюдатели не знают, как трактовать намерения Путина и отставку Медведева. Никто до сих пор не осмеливался размышлять о политическом наследнике или же о том, насколько серьезен Путин в своих намерениях. Без ответа остается и самый важный вопрос: хочет ли Путин действительно ограничить власть президента или же в конце концов ее расширить?" Zeit: "Одним разом Путин объявляет о конституционной реформе и меняет правительство. Эти изменения - часть его плана остаться у власти после 2024 года… Президентский срок Путина истекает в 2024 году, после этого он больше уже не сможет выставлять свою кандидатуру на высший государственный пост... Уже с 2018 года ведутся спекуляции о том, что же будет после 2024 года. Однозначного ответа нынешние новости не дают. Однако круг возможных вариантов становится уже. Запланированная конституционная реформа указывает на то, что Путин по истечении срока в Кремле формально займет другой пост". Франция Le Parisien: "Это стало совершенно неожиданным событием. Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подал президенту Владимиру Путину в среду прошение об отставке возглавляемого им правительства после того, как лидер страны сообщил о предстоящей конституционной реформе. Теперь глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин - человек неизвестный ранее широкой публике - должен будет, после одобрения его кандидатуры нижней палатой парламента, занять этот пост".

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Le Monde: "Президент России Владимир Путин приготовил для своего послания, адресованного Федеральному собранию и политической элите страны, перечень мер, которые следует осуществить в России... По словам Путина, речь идет о значительном изменении, для которого, по его мнению, российское общество созрело. Судя по всему, президент не видит во всем этом каких-либо рисков, поскольку в обеих палатах парламента сегодня доминируют лояльные Путину силы, которые никогда не выступают против воли Кремля". La Croix: "Конституционная реформа и неожиданная отставка правительства - можно считать, что на российском политическом ландшафте 15 января произошло землетрясение. Традиционная встреча президента с парламентом и политической элитой, обычно проходящая в марте, на этот раз на удивление всем была проведена значительно раньше. На встрече Путин, поговорив о демографическом кризисе, затем буквально застал всех врасплох, предложив провести широкую реформу конституции с тем, чтобы увеличить власть парламента и премьер-министра". Liberation: "Перераспределение части президентских полномочий между парламентом, Верховным судом и теми совещательными органами, которыми являются Совет безопасности и Государственный совет, указывает на стремление создать новый баланс власти. Но также и на стремление не передавать преемнику ту полноту власти, которую Владимир Путин сосредоточил в своих руках за двадцать лет правления. "Для Путина важно добиться, чтобы его наследие не пропало после ухода из Кремля, - считает Арно Дюбьен, директор Франко-российского аналитического центра "Обсерво". - Совершенно очевидно, что в результате тех реформ, которые предлагает Путин, его преемник не будет располагать теми же прерогативами власти. Распределение полномочий приведет к снижению рисков". Италия La Stampa: "Проблема - 2024" довлеет в российской политике с тех пор, как Путин во второй раз подряд (и четвертый в общей сложности) стал президентом. После его 20-летнего правления в стране давно назрела потребность изменений, в первую очередь для предотвращения новой холодной войны с Западом, а также для модернизации".

Путин решил играть на опережение, не дожидаясь формирования альтернативных течений и диктуя свои правила

"Молниеносная операция в его стиле. В предложенной им конституционной реформе пока есть дыры, но и это характерно для российского президента: высказать идею и реализовывать ее в зависимости от реакции разных влиятельных групп. Другими словами, Путин сделал предложение истеблишменту, не дожидаясь альтернативных вариантов. В Думе будет больше возможности для маневра разных лобби. Главы регионов будут обладать большей свободой, но при этом войдут в федеральную вертикаль, что защитит от создания альтернативных групп влияния к 2024 году. Предпринимателям гарантируется мораторий на фискальные нововведения (новый премьер как раз отвечает за эти вопросы). Избиратели, которым предстоит одобрить в ходе голосования поправки к Конституции, получат больше социальных благ (именно этим обещаниям была посвящена большая часть послания президента Федеральному собранию)". Il Messaggero: "Гром среди ясного неба, политическое землетрясение с не очень ясными пока последствиями, сложный напряженный день, который напомнил многим русским конец 1990-х годов, когда тогдашний президент Борис Ельцин отчаянно искал преемника. Причина такого крутого и неожиданного поворота (многие министры, как оказалось, были не в курсе происходящего) заключается в необходимости проведения структурных реформ. Многие наблюдатели полагают, что Путин собирается остаться во власти в качестве премьер-министра в 2024 году. Другие предполагают, что Путин, который после Сталина дольше всех возглавлял российское государство, пойдет по пути Казахстана и его лидера Нурсултана Назарбаева. Таким образом, он сможет определять жизнь и курс своей страны, даже официально не находясь у власти". Япония NHK: "Путин заявил о намерении внести поправки в Конституцию, что кардинально изменит структуру власти в стране... В частности, речь идет об укреплении роли Госдумы и повышении статуса Госсовета под председательством президента... Замена Медведева, одобрение деятельности которого находится на уровне 30%, поддержит рейтинг Путина в условиях продолжения нахождения у власти его администрации. Что касается отношений с Японией, то пока Путин контролирует ситуацию, никаких серьезных изменений не будет".

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Kyodo news: "Путин заявил, что Россия останется президентской республикой, где президент контролирует дипломатию, военные ведомства и службы безопасности, и отрицал переход к парламентской республике. Выдвинутый на пост председателя правительства глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин мало известен в политических кругах. Он долгое время работал в налоговой сфере, и Путин, вероятно, выдвинул его за заслуги в работе. Нет сомнений, что Мишустин будет утвержден в своей новой должности". Китай Global Times: "Правительство Медведева объявило о своей отставке. Аналитики считают это скорее запланированным событием, чем политическим кризисом. Медведева и Путина объединяет высокая степень доверия. Неожиданное предложение Путина назначить новым премьер-министром руководителя Федеральной налоговой службы Мишустина, по мнению китайских аналитиков, не окажет большого влияния на российскую политическую систему, поскольку Путин может рассмотреть вопрос о назначении другого премьер-министра, который, вероятно станет его преемником после 2024 года. Путин внес некоторые предложения об изменениях в Конституции, однако основные рамки Конституции 1993 года остались прежними". Xinhua: "Российские эксперты считают, что отставка правительства России направлена на то, чтобы привлечь в кабинет министров больше людей, разбирающихся в экономике. Это также было сделано в соответствие с предложением Путина о внесении изменений в Конституцию". CGTN: "Российская история известна революциями и так называемыми дворцовыми переворотами. Отставка Медведева - ни то, ни другое. Его шокирующий уход можно трактовать не только как контролируемый шаг и перераспределение власти, но и как постепенную трансформацию российской политической системы..."

Внесение изменений в Конституцию не означает, что внешняя и внутренняя политика России кардинально изменятся

"Маловероятно, что кадровые перестановки в правительстве повлияют на геополитические цели страны, денежно-кредитную политику и макроэкономические тенденции". Австралия Sydney Morning Herald: "Отставка правительства Медведева позволяет Путину назначить новую администрацию на время осуществления серьезных конституционных изменений, которые ограничат полномочия будущих президентов... Предложенный им на пост главы правительства Мишустин очень подходит на эту роль - он считается квалифицированным и высокоинтеллектуальным специалистом. Сам же Путин пользуется большой популярностью в России". ABC: "Спустя двадцать лет своего пребывания на вершине российской политики Путин планирует свой следующий шаг, и, к сожалению ряда высокопоставленных политиков, это означает, что они должны искать новую работу... Путин предложил ряд поправок в основной закон страны и набор этих изменений весьма обширен: меняются не только полномочия президента и премьер-министра, нарастает значимость и сила Государственного совета". Индия Times of India: "В своем обращении к законодателям Путин предложил пакет конституционных реформ, заявив, что представителям общественности необходимо играть более заметную роль в управлении страной. Эти изменения предоставили бы парламенту право выбирать премьер-министра и ведущих министров, тогда как в соответствии с сегодняшней системой это делает сам президент". Firstpost: "Путин предложил внести поправки в Конституцию, позволяющие законодателям выдвигать кандидатуры премьера и членов кабинета министров. Сейчас такие полномочия есть у президента России. При этом Путин заявил, что в России не будет стабильности при парламентской системе. По его мнению, президент должен сохранить за собой право отправлять в отставку премьер-министра и министров, назначать руководителей силовых ведомств, а также контролировать военные структуры и правоохранительные органы". Израиль Ediot ahronot: "Дмитрий Медведев, близкий соратник российского президента РФ Владимира Путина, подал в отставку с поста главы правительства вместе со всеми министрами. Путин принял прошение об отставке, после чего поручил министрам оставаться на своих должностях до формирования нового кабинета министров...

На эту тему Изменения в Конституцию. Что предложил президент?

Драматическое объявление об отставке последовало спустя несколько часов после того, как Путин объявил о своем намерении предложить поправки в российскую Конституцию. Медведев заявил, что отставка нынешнего правительства позволит Путину внести необходимые изменения, которые, по его словам, поменяют баланс сил в политической системе. В послании Федеральному собранию президент пообещал внести поправки в Конституцию, которые расширят полномочия премьер-министра и министров правительства, а также позволят законодателям в парламенте утверждать назначение премьер-министра и министров, а это - полномочия, которыми в настоящее время обладает сам президент". Турция Anadolu Ajansi: "Российское правительство ушло в отставку после того, как президент Владимир Путин предложил конституционные изменения. Путин принял отставку и попросил премьер-министра Дмитрия Медведева занять новую должность заместителя главы Совета безопасности. На заседании правительства по итогам послания Федеральному собранию Путин объяснил кадровые перестановки необходимостью "правильно организовать работу" по реализации озвученных в ходе выступления задач. Обращаясь к Федеральному собранию, Путин пообещал вынести предложенные им конституционные поправки на всеобщее голосование". Hurriyet: "Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил, что его правительство уходит в отставку, чтобы дать президенту Владимиру Путину возможность осуществить изменения, которые он хочет внести в Конституцию РФ. Неожиданное заявление, сделанное вскоре после того, как Путин предложил провести всенародное голосование по радикальным изменениям в Конституции, означает, что Россия также получит нового премьер-министра". Египет Al-Youm al-Sabia: "Президент России Владимир Путин во время своего ежегодного послания Федеральному Собранию объявил о немалой поддержке российских семей, в том числе выделении финансовых средств для поощрения деторождения. Население России резко сократилось в 1990-х годах в сложных экономических и социальных условиях после распада Советского Союза. Путин объявил, что его страна "никому не угрожает, и что ее шаги в военной сфере направлены только на укрепление национальной безопасности России". Президент России заявил, что он хочет предоставить парламенту право выбирать премьер-министра наряду с другими полномочиями, добавив, что также хотел бы сохранить сильную президентскую систему в России. Его комментарии прозвучали в то время, когда наблюдатели ищут признаки возможных вариантов изменения политической системы до 2024 года, когда нынешний президентский срок Путина подойдет к концу". Белоруссия Белорусские новости: "В России - конституционная перетряска. Ослабит ли Путин давление на Лукашенко? Поскольку Минск лавирует, то задача привязать к себе союзника покрепче для Кремля только обостряется". TUT.by: "Для нас важно, что уходит в прошлое теория, популярная среди белорусских и зарубежных алармистов, о том, что Путин решил остаться на троне после 2024 года, объединившись с Беларусью". Солидарность: "Предложение Путина значит, что проект "Союзного государства", с помощью которого предполагалось продлить его полномочия, отвергнут... Теперь Кремль будет тратить больше внимания и энергии на внутреннюю политику. На внешнеполитические мелочи, вроде нас с нашей интеграцией, остается намного меньше времени и интереса". Наша нива: "Ключевое место в проекте трансфера власти будет занимать Государственный совет России, который сегодня возглавляет сам Владимир Путин. Многие высказывают предположение, что он же будет возглавлять этот институт и после 2024 года при новом главе государства. То есть формально президентом будет другой человек, но власть будет продолжать находиться в руках Путина. Что-то подобное в апреле прошлого года уже произошло в Казахстане...

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