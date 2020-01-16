На Украине вступил в силу закон, запрещающий депутатам голосовать за отсутствующих коллег

КИЕВ, 16 января. /ТАСС/. Закон, запрещающий депутатам Верховной рады голосовать за отсутствующих коллег на пленарных заседаниях, вступил в силу на Украине. За нарушение предусмотрен штраф от 51 тыс. до 85 тыс. гривен (от $2125 до $3540). Накануне текст закона был опубликован в газете "Голос Украины".

"В случае фиксирования на пленарном заседании народным депутатом факта нарушения требований о персональном голосовании <...>, рассмотрение вопроса повестки дня по требованию депутата останавливается. Председательствующий устанавливает факт присутствия депутата в зале заседаний Верховной рады, а в случае его отсутствия, сообщает о нарушении требований закона и поручает счетной комиссии изъять карту отсутствующего парламентария. После этого проводится повторное голосование", - говорится в законе.

По завершению голосования аппарат Рады готовит документ о нарушении, который вместе с протоколом, стенограммой заседания и видеозаписью подают спикеру парламента для направления в Государственное бюро расследований. Зафиксировать нарушение на камеру могут и журналисты, аккредитованные в парламенте.

Закон о борьбе с "кнопкодавством" Рада приняла 19 декабря 2019 года, а президент Владимир Зеленский подписал его 13 января.