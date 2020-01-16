Сайт "Миротворец" внес в свою базу Мишустина

КИЕВ, 16 января. /ТАСС/. Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, кандидатура которого была внесена президентом РФ Владимиром Путиным на должность премьер-министра, попал в базу украинского сайта "Миротворец".

В обосновании для внесения в базу на сайте сообщается, что Мишустин "сознательно нарушал государственную границу Украины с целью проникновения в Крым". В публикации утверждается также, что российский чиновник совершил "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины".

Сайт "Миротворец" создан в 2014 году. Его цель, как указывают авторы, установление личностей и публикацию персональных данных всех, кто угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку авторов сайта.

Интернет-ресурс не имеет официального статуса, однако на практике лиц из списка "Миротворца" украинские пограничники отказываются пускать в страну. После убийства журналиста Олеся Бузины и политика Олега Калашникова, чьи личные данные, включая адреса, незадолго до преступлений были опубликованы на ресурсе, против сотрудников сайта было возбуждено уголовное дело. В связи с требованиями ЕС проект был на некоторое время закрыт. Но вскоре "Миротворец" возобновил работу, невзирая на многочисленные протесты. Инициатором создания сайта "Миротворец" СМИ называют бывшего депутата Верховной рады Антона Геращенко, который сейчас занимает пост заместителя министра внутренних дел Украины. В России по решению суда доступ к сайту заблокирован.

В новость были внесены изменения (11:36 мск) — добавлена информация по тексту.