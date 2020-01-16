Премьер Украины считает факт его "прослушки" целенаправленной работой против власти

КИЕВ, 16 января. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает обнародованные в СМИ аудиозаписи якобы с закрытого совещания, где он назвал себя и президента Владимира Зеленского "профанами" в экономике, работой "многих людей" против власти. При этом глава правительства не подтвердил и не опроверг достоверность записей.

"С самого начала против команды президента и правительства работают много людей, которым хотелось бы, чтобы нам ничего не удалось. Чтобы Украине не удалось", - так он прокомментировал обнародованные записи в своем Telegram-канале. Он добавил, что таким образом власть "не испугать", и заверил, что правительство будет "еще настойчивее искоренять коррупцию и перекрывать потоки".

При этом Гончарук дал понять, что считает деятельность правительства под своим руководством достаточно успешной. "Укрепился обменный курс, и увеличились до семилетнего максимума накопления международных резервов, составляющих $25 млрд. Приток прямых иностранных инвестиций в страну вырос до $25 млрд. Резко снизилась инфляция до 4,1%. Если это не хорошие новости для страны, то я полный "профан" в экономике!" - написал он.

Накануне на созданном в среду Youtube-канале под названием "Как обмануть президента" было опубликовано два аудиоролика, на которых якобы записаны фрагменты неформального совещания Гончарука 16 декабря 2019 года перед предстоящей встречей с президентом Владимиром Зеленским. "История как Алексей Гончарук, Оксана Маркарова (глава минфина - прим. ТАСС), Яков Смолий (глава НБУ), Екатерина Рожкова (замглавы НБУ), Юлия Ковалив (замглавы офиса президента) собирались на совещание к "тупому президенту" Зеленскому", - гласит подпись под первым роликом.

Приписываемый Гончаруку голос на аудиозаписи просит собеседников помочь ему объяснить главе государства, почему укрепляется гривна и как это может отразиться на государственном бюджете. Он также признает, что сам "профан" в экономике и что у президента "очень примитивное понимание экономических процессов". Во второй записи, кроме уже упомянутых лиц, якобы также звучат реплики главы минэкономики Тимофея Милованова и замглавы НБУ Дмитрия Сологуба. По неподтвержденной информации, может быть опубликовано до 14 таких аудиороликов.

В украинских СМИ также распространилась информация со ссылкой на источники в офисе президента о том, что Гончарук после обнародования записей написал заявление об отставке. Между тем пресс-служба кабмина Украины опровергла это. "Информация относительно заявления об отставке премьер-министра не соответствует действительности", - сказано в сообщении. Пресс-служба кабмина также заявила, что не располагает информацией о подлинности ни одной аудио или видеозаписи, которые распространяются в интернете.