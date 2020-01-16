Посол ЕС заявил, что в отношениях Москвы и Брюсселя есть повод для осторожного оптимизма

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Глава представительства ЕС в России Маркус Эдерер считает, что есть предпосылки для нормализации диалога между Россией и Евросоюзом.

"Есть некоторые предпосылки для дальнейшего улучшения, в частности возвращение России в Совет Европы. У нас поменялся состав Еврокомиссии, но политика ЕС на российском направлении сильно не изменилась, - сказал дипломат на пресс-конференции. - Состояние отношений во многом зависит от выполнения Минских соглашений, по которым мы наблюдали некоторый прогресс".

Эдерер назвал "положительным аспектом" новое соглашение о транзите российского газа через Украину.

"Если мы сможем сохранить такое положение дел или даже улучшить его в новом году такими же достижениями, то отношения будут двигаться по положительному треку. Я думаю, что это все знаки для осторожного оптимизма", - заключил он.

Минские соглашения

Как заявил Маркус Эдерер, Брюссель рассчитывает, что на саммите "нормандской четверки" (Германии, России, Украины и Франции) удастся закрепить новый прогресс в выполнении Минских соглашений.

"Мы ждем дальнейшего прогресса по выполнению Минских соглашений до нормандского саммита в Берлине в апреле этого года. Мы надеемся, что на нем можно будет констатировать новые подвижки", - сказал он.

Последний саммит "четверки" состоялся в Париже 9 декабря. Тогда лидеры "перезапустили мирный процесс" в Донбассе, поставив перед сторонами конфликта ряд конкретных задач с четкими сроками. За месяц, прошедший с момента парижской встречи, была решена одна из них - проведен масштабный обмен пленными по формуле "всех установленных на всех установленных". Следующую встречу стороны условились провести в Берлине через четыре месяца - в апреле.

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