Польша планирует в конце января подписать договор на закупку у США самолетов F-35

ВАРШАВА, 16 января. /ТАСС/. Власти Польши в конце января планируют подписать договор на приобретение у США 32 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Об этом заявил четверг в эфире Польского радио министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"Мы уже по сути завершили переговоры. Остались только мелкие процедурные вопросы. Я убежден, что в январе, еще в этом месяце, мы подпишем соглашение с Соединенными Штатами о покупке 32 самолетов F-35 - самых современных самолетов в мире", - сказал он. Отвечая на дополнительный вопрос о точных сроках, министр указал, что речь идет о "конце января".

В конце сентября Конгресс США выразил согласие на продажу Польше 32 истребителей F-35. Стоимость контракта оценивается в $6,5 млрд. В Варшаве, однако, заявили, что это стартовая цена, и польская сторона намерена добиться ее снижения в ходе переговоров.

На сегодняшний день на вооружении польских ВВС стоят 27 МиГ-29, а также 48 истребителей F-16 и 18 Cу-22.