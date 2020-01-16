Тимошенко призвала Зеленского и его команду уйти после публикации скандальных аудиозаписей

КИЕВ, 16 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский и вся его команда, в том числе премьер-министр Алексей Гончарук, должны прекратить исполнять свои обязанности после обнародования в СМИ аудиозаписей якобы с закрытого совещания, где глава правительства назвал себя и Зеленского "профанами" в экономике. Такое мнение сказала в четверг в кулуарах Верховной рады лидер партии "Батькивщина" и бывшая премьер-министр Украины Юлия Тимошенко.

"Эту власть всю надо снимать - от некомпетентного президента и до каждого некомпетентного чиновника, которых он привел", - сказала она журналистам, комментируя скандал с "прослушкой" Гончарука.

Тимошенко считает, что подобные записи "открывают глаза украинскому обществу". При этом глава "Батькивщины" не выразила удивления в связи с существованием таких записей, так как, по ее словам, оппозиция и противники Зеленского давно утверждают, что в ходе последней избирательной кампании украинцы "выбрали безграмотных политиков". "Страна, эмоционально базируясь на сериале "Слуга народа", отдала себя в руки некомпетентных профанов", - подчеркнула Тимошенко.

По ее словам, обнародованные записи доказывают, что Украина находится под внешним управлением. "Когда они сами о себе так говорят, когда премьер говорит, что он не понимает в экономике, это означает, что <...> кто-то извне говорит, что им делать", - подчеркнула политик.

Содержание аудиозаписей

Накануне на созданном в среду Youtube-канале под названием "Как обмануть президента" было опубликовано два аудиоролика, на которых якобы записаны фрагменты неформального совещания Гончарука 16 декабря 2019 года перед предстоящей встречей с президентом Владимиром Зеленским. "История как Алексей Гончарук, Оксана Маркарова (глава Минфина), Яков Смолий (глава НБУ), Екатерина Рожкова (замглавы НБУ), Юлия Ковалив (замглавы офиса президента) собирались на совещание к "тупому президенту" Зеленскому", - гласит подпись под первым роликом.

Приписываемый Гончаруку голос на аудиозаписи просит собеседников помочь ему объяснить главе государства, почему укрепляется гривна и как это может отразиться на государственном бюджете. Он также признает, что сам "профан" в экономике и что у президента "очень примитивное понимание экономических процессов". Во второй записи, кроме уже упомянутых лиц, якобы также звучат реплики главы минэкономики Тимофея Милованова и замглавы НБУ Дмитрия Сологуба. По неподтвержденной информации, может быть опубликовано до 14 таких аудиороликов.

В украинских СМИ также распространилась информация со ссылкой на источники в офисе президента о том, что Гончарук после обнародования записей написал заявление об отставке. Между тем пресс-служба кабмина Украины опровергла это. "Информация относительно заявления об отставке премьер-министра не соответствует действительности", - сказано в сообщении. Пресс-служба кабмина также заявила, что не располагает информацией о подлинности ни одной аудио или видеозаписи, которые распространяются в интернете. В четверг Гончарук, комментируя скандал, заявил, что считает факт обнародования аудиозаписей работой "многих людей" против власти, однако прямо не стал опровергать их подлинность.