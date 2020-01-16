{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Тимошенко призвала Зеленского и его команду уйти после публикации скандальных аудиозаписей

По мнению лидера партии "Батькивщина", обнародованные записи доказывают, что Украина находится под внешним управлением
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO
Описание
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко
© EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO

КИЕВ, 16 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский и вся его команда, в том числе премьер-министр Алексей Гончарук, должны прекратить исполнять свои обязанности после обнародования в СМИ аудиозаписей якобы с закрытого совещания, где глава правительства назвал себя и Зеленского "профанами" в экономике. Такое мнение сказала в четверг в кулуарах Верховной рады лидер партии "Батькивщина" и бывшая премьер-министр Украины Юлия Тимошенко.

На эту тему

"Эту власть всю надо снимать - от некомпетентного президента и до каждого некомпетентного чиновника, которых он привел", - сказала она журналистам, комментируя скандал с "прослушкой" Гончарука.

Тимошенко считает, что подобные записи "открывают глаза украинскому обществу". При этом глава "Батькивщины" не выразила удивления в связи с существованием таких записей, так как, по ее словам, оппозиция и противники Зеленского давно утверждают, что в ходе последней избирательной кампании украинцы "выбрали безграмотных политиков". "Страна, эмоционально базируясь на сериале "Слуга народа", отдала себя в руки некомпетентных профанов", - подчеркнула Тимошенко.

По ее словам, обнародованные записи доказывают, что Украина находится под внешним управлением. "Когда они сами о себе так говорят, когда премьер говорит, что он не понимает в экономике, это означает, что <...> кто-то извне говорит, что им делать", - подчеркнула политик.

Содержание аудиозаписей

Накануне на созданном в среду Youtube-канале под названием "Как обмануть президента" было опубликовано два аудиоролика, на которых якобы записаны фрагменты неформального совещания Гончарука 16 декабря 2019 года перед предстоящей встречей с президентом Владимиром Зеленским. "История как Алексей Гончарук, Оксана Маркарова (глава Минфина), Яков Смолий (глава НБУ), Екатерина Рожкова (замглавы НБУ), Юлия Ковалив (замглавы офиса президента) собирались на совещание к "тупому президенту" Зеленскому", - гласит подпись под первым роликом.

Приписываемый Гончаруку голос на аудиозаписи просит собеседников помочь ему объяснить главе государства, почему укрепляется гривна и как это может отразиться на государственном бюджете. Он также признает, что сам "профан" в экономике и что у президента "очень примитивное понимание экономических процессов". Во второй записи, кроме уже упомянутых лиц, якобы также звучат реплики главы минэкономики Тимофея Милованова и замглавы НБУ Дмитрия Сологуба. По неподтвержденной информации, может быть опубликовано до 14 таких аудиороликов.

В украинских СМИ также распространилась информация со ссылкой на источники в офисе президента о том, что Гончарук после обнародования записей написал заявление об отставке. Между тем пресс-служба кабмина Украины опровергла это. "Информация относительно заявления об отставке премьер-министра не соответствует действительности", - сказано в сообщении. Пресс-служба кабмина также заявила, что не располагает информацией о подлинности ни одной аудио или видеозаписи, которые распространяются в интернете. В четверг Гончарук, комментируя скандал, заявил, что считает факт обнародования аудиозаписей работой "многих людей" против власти, однако прямо не стал опровергать их подлинность.

Теги
УкраинаТимошенко, Юлия ВладимировнаЗеленский, Владимир АлександровичГончарук, Алексей Валерьевич
Реклама на ТАСС
Нетаньяху и Путин обсудили ситуацию в регионе и дело осужденной в РФ израильтянки Иссахар
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС