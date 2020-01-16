Рада отложила рассмотрение поправок в конституцию о децентрализации для доработки

КИЕВ, 16 января. /ТАСС/. Верховная рада решила снять с рассмотрения предложенный президентом Владимиром Зеленским проект изменений в конституцию Украины в части децентрализации, чтобы согласовать спорные моменты. Об этом сообщил в четверг глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Мы решили сейчас этот вопрос снять с рассмотрения и доработать его вместе с нашими коллегами из других фракций, чтобы найти компромиссную позицию по этому проекту", - сказал он журналистам.

Арахамия уточнил, что у членов фракций Рады есть замечания по поводу полномочий префектов, введение должности которых предлагается проектом изменений в конституцию. "Это практически единственное замечание, если честно, все остальное всех более или менее устраивает", - сказал он.

Президент Украины также подтвердил в четверг, что решил отозвать предложенный им проект и направить его на доработку. "Президент и депутаты выразили общее мнение, что внесение изменений в конституцию относительно реформы децентрализации требует детального обсуждения и консультаций с представителями всех сторон", - пояснили в офисе Зеленского.

На этой пленарной неделе, согласно календарному плану, Рада должна была направить в Конституционный суд Украины (КСУ) проект поправок в Основной закон в части децентрализации для получения соответствующих выводов. После получения положительного вывода, как отмечал ранее Арахамия, Рада планировала созвать внеочередное заседание, чтобы рассмотреть проект. Процедура внесения изменений в конституцию требует, чтобы на одной сессии проект набрал 226 голосов, а затем на второй - 300 голосов.

Проект конституции в части децентрализации власти был зарегистрирован в Верховной раде президентом Владимиром Зеленским 13 декабря 2019 года. Законопроект определен как неотложный. Позже Зеленский исправил некоторые положения своего же проекта и 29 декабря на сайте парламента появился обновленный вариант. Новый проект поправок в конституцию в сфере децентрализации власти, как и прежний, не содержит положения об особом статусе Донбасса. Президент в новом документе подтвердил унитарность государства, отказавшись от любой формы федерализации страны. При этом в новом законопроекте появилось положение о Севастополе, статус которого "определяется законами Украины", несмотря на воссоединение города с Россией. Верховная рада, говорится в документе, имеет право определять "статус административно-территориальных единиц, статус города Киева как столицы Украины и города Севастополя в системе административно-территориального устройства Украины".

Главными нововведениями реформы административно-государственного устройства должны стать ликвидация местных и областных государственных администраций и введение института префекта, который возьмет функцию административного надзора за соблюдением конституции и законов Украины, а также создание представительных и исполнительных органов местного самоуправления: окружных и областных советов и исполкомов.

Статус Донбасса

В начале сентября Зеленский поручил завершить реформу децентрализации и провести на новой административной основе местные выборы в 2020 году. При этом особое положение территорий на востоке страны на конституционном уровне предусмотрено минскими соглашениями, и в преддверии нормандского саммита украинская сторона в рамках минской контактной группы подписала согласие на имплементацию "формулы Штайнмайера".

Ранее Киев неоднократно обещал, что все это будет учтено в новом законопроекте о децентрализации. Сейчас предполагается, что особый статус Донбасса будет определен отдельным законом. 18 декабря президент Владимир Зеленский продлил еще на год закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", который еще называют законом об особом статусе Донбасса. Спикер парламента Дмитрий Разумков заявил тогда, что парламент после Нового года намерен разработать новый закон об особом статусе Донбасса.