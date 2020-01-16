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Рада отложила рассмотрение поправок в конституцию о децентрализации для доработки

У членов фракций есть замечания по поводу полномочий префектов, введение должности которых предлагается проектом изменений

КИЕВ, 16 января. /ТАСС/. Верховная рада решила снять с рассмотрения предложенный президентом Владимиром Зеленским проект изменений в конституцию Украины в части децентрализации, чтобы согласовать спорные моменты. Об этом сообщил в четверг глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Мы решили сейчас этот вопрос снять с рассмотрения и доработать его вместе с нашими коллегами из других фракций, чтобы найти компромиссную позицию по этому проекту", - сказал он журналистам.

Арахамия уточнил, что у членов фракций Рады есть замечания по поводу полномочий префектов, введение должности которых предлагается проектом изменений в конституцию. "Это практически единственное замечание, если честно, все остальное всех более или менее устраивает", - сказал он.

Президент Украины также подтвердил в четверг, что решил отозвать предложенный им проект и направить его на доработку. "Президент и депутаты выразили общее мнение, что внесение изменений в конституцию относительно реформы децентрализации требует детального обсуждения и консультаций с представителями всех сторон", - пояснили в офисе Зеленского.

На этой пленарной неделе, согласно календарному плану, Рада должна была направить в Конституционный суд Украины (КСУ) проект поправок в Основной закон в части децентрализации для получения соответствующих выводов. После получения положительного вывода, как отмечал ранее Арахамия, Рада планировала созвать внеочередное заседание, чтобы рассмотреть проект. Процедура внесения изменений в конституцию требует, чтобы на одной сессии проект набрал 226 голосов, а затем на второй - 300 голосов.

Проект конституции в части децентрализации власти был зарегистрирован в Верховной раде президентом Владимиром Зеленским 13 декабря 2019 года. Законопроект определен как неотложный. Позже Зеленский исправил некоторые положения своего же проекта и 29 декабря на сайте парламента появился обновленный вариант. Новый проект поправок в конституцию в сфере децентрализации власти, как и прежний, не содержит положения об особом статусе Донбасса. Президент в новом документе подтвердил унитарность государства, отказавшись от любой формы федерализации страны. При этом в новом законопроекте появилось положение о Севастополе, статус которого "определяется законами Украины", несмотря на воссоединение города с Россией. Верховная рада, говорится в документе, имеет право определять "статус административно-территориальных единиц, статус города Киева как столицы Украины и города Севастополя в системе административно-территориального устройства Украины".

Главными нововведениями реформы административно-государственного устройства должны стать ликвидация местных и областных государственных администраций и введение института префекта, который возьмет функцию административного надзора за соблюдением конституции и законов Украины, а также создание представительных и исполнительных органов местного самоуправления: окружных и областных советов и исполкомов.

Статус Донбасса

В начале сентября Зеленский поручил завершить реформу децентрализации и провести на новой административной основе местные выборы в 2020 году. При этом особое положение территорий на востоке страны на конституционном уровне предусмотрено минскими соглашениями, и в преддверии нормандского саммита украинская сторона в рамках минской контактной группы подписала согласие на имплементацию "формулы Штайнмайера".

Ранее Киев неоднократно обещал, что все это будет учтено в новом законопроекте о децентрализации. Сейчас предполагается, что особый статус Донбасса будет определен отдельным законом. 18 декабря президент Владимир Зеленский продлил еще на год закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", который еще называют законом об особом статусе Донбасса. Спикер парламента Дмитрий Разумков заявил тогда, что парламент после Нового года намерен разработать новый закон об особом статусе Донбасса.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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