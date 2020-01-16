Новый посол США в России планирует заняться "хоккейной дипломатией"

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Пресс-атташе посольства США в РФ Ребекка Росс рассказала, чем собирается заниматься в свободное от работы время новый американский посол Джон Салливан.

"На самом деле он [Салливан] хоккейный болельщик! И я слышала, что он даже собирается играть в хоккей в России, когда будет позволять время", - написала она в комментариях к сообщению МИД РФ в Twitter, в котором Салливану было предложено "окунуться с головой" в российские реалии, как это сделал его предшественник Джон Хантсман.

Свой ответ Росс сопроводила хештегом #hockeydiplomacy, что в переводе с английского языка означает "хоккейная дипломатия".

Ожидается, что сегодня Салливан прибудет в Москву. Предыдущий посол США Джон Хантсман подал в отставку в начале августа 2019 года. В России Хантсман проработал два года. В январе 2018 года, вскоре после назначения на должность, он принял участие в крещенских купаниях в подмосковном Ново-Иерусалимском монастыре, после чего заявил журналистам, что приобрел незабываемый опыт, познакомившись с этой русской традицией.