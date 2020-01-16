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Сейм Латвии принял резолюцию с критикой РФ за заявления об истории Второй мировой войны

В документе содержится критика в адрес Москвы за "попытки должностных лиц РФ отрицать исторические факты о причинах, ходе и завершении Второй мировой войны"

РИГА, 16 января. /ТАСС/. Сейм (парламент) Латвии в четверг на заседании принял резолюцию с критикой в адрес России относительно взглядов на историю Второй мировой войны. Принятый документ носит исключительно декларативный характер.

"Парламент Латвии только что одобрил резолюцию, отвергающую и осуждающую попытки России переписать и обелить историю начала Второй мировой войны, пакт Молотова-Риббентропа и преступную внешнюю политику Сталина", - написал глава МИД страны Эдгарс Ринкевичс в своем Twitter.

Резолюция была подготовлена по инициативе возглавляющего правительство Латвии объединения "Новое Единство". В документе содержится критика в адрес Москвы за "попытки должностных лиц РФ отрицать исторические факты о причинах, ходе и завершении Второй мировой войны". Как утверждают авторы документа, таким образом РФ пытается "уменьшить ответственность Советского Союза за начало войны в Европе".

Авторы документа призывают Россию как правопреемницу СССР "признать факт оккупации и противоправной аннексии Латвии", а мировое сообщество - "критически оценивать попытки должностных лиц РФ пересмотреть историю Второй мировой войны".

Сейм Польши 9 января принял аналогичную резолюцию. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда заявила, что правда об итогах Второй мировой войны зафиксирована Нюрнбергским трибуналом, и если нижняя палата польского парламента (Сейм) сомневается в его решениях, так и надо об этом заявить. По ее словам, "у подобного подхода есть своя квалификация - пересмотр итогов Второй мировой войны". Вице-спикер Госдумы, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов в свою очередь назвал резолюцию польского Сейма проявлением вопиющего цинизма.

Резолюция Сейма была принята на фоне реакции, последовавшей за тем, как 19 декабря на пресс-конференции президент России Владимир Путин напомнил, что Советский Союз был последним государством Европы, которое подписало с Германией договор о ненападении, известный как пакт Молотова-Риббентропа. Президент отметил также, что советские войска зашли в Польшу в соответствии с этими договоренностями, но "после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории Польши".

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