Глава Генштаба ВС Ирана: с уходом США на Ближнем Востоке прекратятся анархия и распри

ТЕГЕРАН, 16 января. /ТАСС/. Анархия и распри на Ближнем Востоке закончатся, после того как из региона уйдут силы США. Об этом заявил в четверг начальник генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери во время переговоров с министром обороны Турции Хулуси Акаром.

"После ухода США из региона будет устранен корень анархии и всех распрей", - цитирует иранского военного агентство Фарс. Он добавил, что "Иран не заинтересован в эскалации, но будет отвечать на любую агрессию".

По словам Багери, "убийство американцами командующего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани было трусливым, бесчеловечным и нарушило все международные нормы".

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась в ночь на 3 января после ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб генерал Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.