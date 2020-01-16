ЕП призвал к расширенным санкциям против Венесуэлы

ПАРИЖ, 16 января. /ТАСС/. Евросоюз должен расширить индивидуальные санкции против отдельных граждан Венесуэлы "ради восстановления демократии" в стране и направить группу наблюдателей для оценки нынешней ситуации там. Об этом говорится в резолюции Европарламента, одобренной в ходе пленарной сессии в четверг.

За документ проголосовали 471 из 675 участвовавших в заседании депутатов, 101 - против.

"Европарламент призывает верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности [Жозепа Борреля] усилить ответ Евросоюза ради восстановления демократии в Венесуэле, в том числе за счет расширения направленных санкций против лиц, ответственных за нарушения прав человека и репрессии, а также распространить их действие на семьи этих людей, - гласит резолюция. - Просим направить в страну исследовательскую миссию для оценки текущей ситуации".

Помимо этого депутаты вновь выразили поддержку лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо, как "законному спикеру Национальной ассамблеи (однопалатного парламента - прим. ТАСС) и легитимному президенту" республики. Отдельно они осудили "парламентский переворот [презиента Венесуэлы Николаса] Мадуро", говоря о выборах спикером парламента депутата Луиса Парры, который является оппонентом Гуайдо, и который получил поддержку венесуэльского лидера. По мнению евродепутатов, нарушения, допущенные в процессе избрания Парры свидетельствуют "об ухудшении кризиса" в стране.

"Мирное и политическое решение может быть достигнуто лишь при полном соблюдении конституционных прерогатив парламента. Евросоюз готов оказывать поддержку процессу мирного и демократического выхода из кризиса, основанного на плане, одобренном Национальной ассамблеей", - говорится в резолюции, где также констатируется, что предыдущие попытки переговоров между враждующими сторонами не принесли ощутимых результатов.

Ситуация в Венесуэле

5 января депутат Луис Парра, который является оппонентом Гуайдо, объявил себя главой Национальной ассамблеи. Часть оппозиции отвергла его присягу, заявив, что на сессии не было кворума. Гуайдо обвинил власти в препятствовании доступу депутатов в здание парламента, где должны были пройти выборы председателя. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал законным назначение нового спикера.

Позднее часть депутатов Национальной ассамблеи на заседании, прошедшем вне стен парламента, провозгласила Гуайдо председателем законодательного органа.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.