Cаркози предложил создать новую международную организацию с участием РФ, ЕС и Турции

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Экс-президент Франции Николя Саркози считает необходимым создать для решения вызовов в области экономики и безопасности в Евразии новую международную организацию, в состав которой вошли бы Россия, Евросоюз и Турция.

"Хотелось бы пожелать создания новой международной организации. <...> Было бы три члена основателя этой конструкции - ЕС, РФ и Турция. И вот эта новая организация, на мой взгляд, должна решать вопросы безопасности и экономики, - сказал он, выступая в четверг в Москве на Гайдаровском форуме. - Это новая трехчастная структура. В рамках этого нового организма, новой организации надо создать форум, на котором можно было бы решать вопросы от Атлантики до Байкала".

Экс-президент Франции указал на то, что для преодоления современных международных проблем необходимо проявить творческий подход. Политик указал на то, что России и Евросоюзу нужно взаимное сотрудничество.

"Может, как раз в рамках этой трехчастной конструкции - Евросоюз, Россия, Турция - можно будет открыть пути сотрудничества для новых членов: Украины, Грузии, для стран, вступлению которых в НАТО я некогда противостоял, выступал против их вступления в ЕС, - продолжил Саркози. - Думаю, что в XXI веке нам нужно использовать новые идеи, а не держаться за идеи прошлого".

Кроме того, бывший глава французского государства высказал мнение, что ООН должна быть реформирована, чтобы отвечать современным реалиям. "Главная причина [глобальных проблем современности] в следующем, мы в XXI веке продолжаем жить с международными организациями, созданными в XX веке, - отметил Саркози. - У нас нет сегодня международных организаций, которые позволяют управлять планетой".

Экс-глава Франции указал на то, что в числе постоянных членов Совбеза ООН нет ни одной африканской и латиноамериканской страны. Также он подчеркнул, что недопустимым обстоятельством является отсутствие в числе постоянных членов данного института Индии, которая, по его словам уже стала крупнейшей по населению страной в мире, и Японии, входящей в число ведущих мировых экономик. "Кто будет говорить, что Совбез, такой, какой он есть сегодня, приспособлен к решению планетарных вопросов нашего века? - продолжил политик. - Надо создать новые международные органы, приспособить их к реальности нашего века".

Глобальные вызовы

В качестве наиболее серьезного вызова, с которым международное сообщество столкнется в ближайшие десятилетия, бывший глава французского государства назвал резкий рост населения Земли. "Когда я родился, на планете было 2,5 миллиарда жителей, сегодня - 7,5 миллиарда. Впервые в истории человечества за последние три миллиона лет сложилась ситуация, при которой за такой короткий срок втрое увеличилось число жителей Земли, - констатировал политик. - А через 30 лет нас будет 9 миллиардов. В конце века нас будет 11 миллиардов".

Он обратил внимание на то, что международные институты не уделяют достаточно внимания этой проблеме. "Сегодня нет ни одной международной организации, которая специально занималась бы наблюдением за демографическими процессами на планете, - отметил экс-президент Франции. - Мы даже не умеем наблюдать за демографическими изменениями. Речь даже не идет о том, как смягчить эту ситуацию".

По словам Саркози, он обеспокоен, что большое количество людей в мире до сих пор с настороженностью относятся к техническому прогрессу, который может помочь в решении многих проблем. В заключении он указал, что серьезным вызовом представляется наследие блокового мышления, а также некоторые тенденции на Ближнем Востоке, в частности неоосманизм Турции и противостояние суннитов и шиитов, выливающееся в том числе в конфронтацию Ирана с Саудовской Аравией.