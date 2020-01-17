Угроза средней и меньшей дальности: чем заботит Россию военный договор между Японией и США

Получат ли США право разместить ракеты средней и малой дальности поблизости от российских границ? Претендовать на их установку в Японии Вашингтону позволяет военный договор 1960 года, по которому США берут на себя оборону этой страны. В Токио не собираются отказываться от договора, однако его наличие влияет в том числе и на переговоры о судьбе Южных Курил.

Солнце восходит под американскими звездами

Военный союз между Японией и США — один из старейших в современной политике. После капитуляции Страны восходящего солнца во Второй мировой ее территорию заняли победители, в том числе американцы. Когда переходный период завершился, военные США предпочли остаться. Вашингтону требовались гарантии, что, возвращая себе независимость, Япония не вернет и того, чего особенно боялись в Белом доме, — прежних геополитических амбиций.

Первый договор о военном союзе победители и побежденные подписали в сентябре 1951 года на фоне японских конституционных реформ. Принятый в 1947 году основной закон существенно ограничивал возможности Токио на внешней арене. Страна восходящего солнца по собственному согласию лишала себя права на содержание армии и ведение войн за своими границами, официально закрепляя пацифизм как главную общенациональную ценность.

В изменившихся исторических обстоятельствах у жителей монархии не оставалось выбора: если нет права кормить свою армию, то приходится содержать чужую.

19 января 1960 года договор перезаключили, сделав выгодным не только Вашингтону, но и с определенной точки зрения Токио. США подтвердили право на военное присутствие, но взамен взяли на себя важное обязательство: если Японию вовлекут в военный конфликт, Вашингтон соглашался выступить на ее стороне. Аналогичных обязанностей Токио на себя не брал, поскольку по-прежнему не располагал собственными вооруженными силами.

Переходить ли границу самураю?

В 1970-е и 1980-е Япония пережила экономический бум, одной из причин которого была рассудительная бюджетная политика. Защищенный договором с американцами, Токио тратил лишь незначительные средства на оборону. И хотя собственные боевые подразделения (они известны как Силы самообороны) японцы все-таки создали, во внутренней политике установился негласный принцип: на их содержание выделялось не более 1% ВВП. Высвобожденные средства вкладывались в развитие экономики, образовательные программы или шли на социальные нужды.

Зато США разместили на японской территории военный контингент, вполне равноценный целой армии. К 2020 году солдат и офицеров Пентагона, проходящих службу в Стране восходящего солнца, насчитывается 54 тыс. 11 тыс. из них — в непосредственной близости от границ России, КНДР или Китая. Общее количество военных объектов, включая полноценные базы, американцы довели до 85. Разумеется, не бесплатно: за оборонные "услуги" Японии приходится платить $2 млрд ежегодно. И все же создание и обслуживание собственной современной и боеспособной армии обошлось бы Токио существенно дороже. С другой стороны, и обращаться с ней можно было бы по собственному усмотрению.

По мере того как память о поражении во Второй мировой уходит в прошлое, об этом все чаще задумываются японские элиты. В 2010-е годы обострился старый спор Токио с Пекином о праве суверенитета над необитаемыми островами Сенкаку в Восточно-Китайском море. Время от времени КНР напоминает о своих притязаниях, направляя в акваторию свои суда. Пустить в ход военный аргумент Токио мог бы и в отношениях с КНДР. Ракетные запуски, которые проводит эта страна, особенно пугают Японию, с учетом того, что вся ее территория потенциально уязвима для северокорейских вооруженных сил.

Нет денег — нет защиты

В таких условиях Токио особенно остро переживает свою зависимость от Вашингтона. Пожелай Белым дом вывести свои войска, Японии оставалось бы справляться со своими трудностями в одиночку. Допустить такой поворот событий азиатская монархия не готова. Зная об этом, президент США Дональд Трамп поднимает ставки. В 2019 году он предложил увеличить плату за пребывание американского контингента в четыре раза — до $8 млрд. В Японии ответили отказом, за которым, однако, последовали длительные кулуарные переговоры.

В едином пакете с повышением платы Вашингтон может потребовать и других уступок. Важнейшая из них — размещение ракет средней и меньшей дальности, право на использование которых американцы получили в 2019 году, выйдя из двустороннего соглашения с Россией. Если Белый дом поставит перед Японией вопрос о ракетах ребром, той понадобится политическое мужество, чтобы не допустить их на свою территорию.

Курильский пасьянс

В России внимательно следят за военным сотрудничеством Японии и США. До настоящего времени Москва и Токио продолжают переговоры о судьбе трех островов Южных Курил и гряды Хабомаи. Если Япония пойдет на уступки американцам, ее шансы на успех в решении "территориальной проблемы" существенно сократятся.

В сентябре 2019 года президент Владимир Путин указал, что считает российские национальные интересы задетыми возможным размещением такого типа оружия США в соседней стране. "Скорее всего, эти ракетные системы будут перекрывать значительную часть российской территории, в том числе на Дальнем Востоке", — сказал российский лидер и указал, что там находятся "очень крупные военные базы" РФ.

В декабре 2019 года Путин связал тему ракет с судьбой Южных Курил: "Ведь это не мы сказали, что США договариваются с Японией о размещении ракет средней дальности, это все прозвучало из ваших и американских источников. Как мы можем это не учитывать, в том числе — в контексте островов?"

В такой ситуации нажим со стороны американцев для Японии особенно нежелателен. Если же избежать его не удастся, отношения между двумя сторонами могут омрачиться. Токио вправе будет вспомнить о кампании протеста против присутствия американских военных, которая продолжается на острове Окинава с середины 1990-х, и о своей главной травме XX века — атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки. Однако, как считают эксперты, всерьез Япония и США все равно не поссорятся: заменить американскую помощь Стране восходящего солнца пока нечем.

"Японцы постарше вспоминают про Хиросиму, но молодежь осуждает США уже гораздо меньше. Причина в учебниках — там не акцентируется эта тема, — говорит профессор Института стран Востока Анатолий Кошкин. — Что касается Окинавы, то действия американских военных вызывают там всеобщее возмущение. Я разговаривал с местными жителями, они отвечали мне, что чувствуют себя так, как будто война и не заканчивалась: то обстрел, то нападение солдат".

Однако руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов считает, что общенационального размаха протесты против присутствия американцев не приобретут. "Жители Окинавы категорически выступают против размещения военных США. Те ведут себя скверно, их присутствие осложняет жизнь острова экологическими проблемами. Дело здесь в том, что 75% американских баз сконцентрировано на Окинаве, занимающей всего 1% японской территории. Местные жители постоянно требуют более справедливого распределения, но центральное правительство не идет им навстречу. Однако вопрос остается в значительной степени локальным — большинство жителей страны он не слишком волнует, на протесты против американцев они не выйдут".

Игорь Гашков