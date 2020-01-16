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Формирование правительства России

В Литве заявили, что готовы сотрудничать с будущим правительством России

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс назвал перемены в правительстве внутренним делом России

ВИЛЬНЮС, 16 января. /ТАСС/. Литва готова к сотрудничеству с будущим правительством Российской Федерации. Об этом в четверг на совместной пресс-конференции с находящимся здесь с визитом главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

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"Каким будет правительство России, с таким мы и готовы сотрудничать. Рассчитываем, что это будет происходить по правилам, с соблюдением международных обязательств", - сказал он. Эти обстоятельства, по словам шефа литовской дипломатии, "являются важным условием для того, чтобы какие-то отношения вообще улучшались и были конструктивными".

Перемены в правительстве РФ Линкявичюс назвал внутренним делом России. "Пока рано делать какие-то выводы об изменениях в политике. Мы не раз подчеркивали, что ожидаем от России действий, направленных на создание стабильности в мире", - сказал министр.

Чапутович поддержал своего литовского коллегу. "Нам сложно комментировать внутриполитические изменения в России, - сказал он. - Хотелось бы, чтобы политика России была больше увязана с соблюдением международного права, с точными оценками исторический реалий".

Теги
ЛитваРоссияФормирование правительства России
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