Меркель заявила, что ориентация США на Европу снижается

БЕРЛИН, 16 января. /ТАСС/. ЕС и Германия заинтересованы в добрых отношениях с США, хотя ориентация Вашингтона на Европу снижается. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в опубликованном в четверг интервью газете Financial Times.

"Осознание заинтересованности Германии и Европы в добрых отношениях с США растет. И напротив, понимание необходимости со стороны США быть на стороне Европы скорее снижается", - констатировала она. "Я думаю, что это, разумеется, имеет структурные причины, хотя политика связана с лицами, которые ее проводят", - считает канцлер. По ее мнению, для президента США Дональда Трампа "больше не является само собой разумеющимся" то, что существует многополярный мир.

"Поэтому Европа должна снова определить свою геополитическую роль, ориентация США на Европу снижается. Это будет при любом президенте", - отметила Меркель.

Одновременно она не согласилась с утверждением президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что НАТО находится в состоянии "смерти мозга". "Нет <...> НАТО в некоторых вопросах намного жизнеспособнее, чем, возможно, 10 лет назад", - считает канцлер.