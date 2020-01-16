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Кризис на Украине

В ЛНР заявили, что Киев сорвал обсуждение вопроса обмена удерживаемыми лицами

Руководитель рабочей группы по обмену военнопленных Ольга Кобцева сообщила, что представитель Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы Валерия Лутковская не приехала на заседание в Минск

МИНСК, 16 января. /ТАСС/. Отсутствие представителя Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы Валерии Лутковской на заседании в Минске не позволило сторонам обсудить обмен удерживаемыми лицами и вопрос открытия новых контрольных пунктов въезда/выезда между Луганской народной республикой (ЛНР) и Украиной. Об этом по итогам переговоров в белорусской столице сообщила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных Ольга Кобцева.

"Киев сегодня, по сути, сорвал заседание рабочей группы по гуманитарным вопросам, поскольку полномочный представитель в группе Валерия Лутковская не приехала в Минск и в оперативном режиме передала свои полномочия эксперту, представлявшему украинскую сторону", - цитирует ее Луганскинформцентр.

Кобцева отметила, что встреча носила формальный характер, стороны обменялись информацией по вопросам повестки дня, "но ожидаемого конструктива в работе гуманитарной подгруппы, увы, не было". "Вся ответственность за срыв полноценного переговорного процесса сегодня в формате группы полностью лежит на украинской стороне", - добавила она.

Первый за два года крупный обмен удерживаемыми лицами между республиками Донбасса и Киевом состоялся 29 декабря в районе пункта пропуска через линию соприкосновения "Горловка" - "Майорское". В результате обмена ДНР и ЛНР передали Киеву 76 человек и получили 124.

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