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На Украине открыли дело о хакерских атаках на компанию Burisma

Киев инициирует создание совместной международной следственной группы с участием ФБР

КИЕВ, 16 января. /ТАСС/. Национальная полиция Украины возбудила дело о возможных хакерских атаках на сайты нескольких украинских компаний, в том числе Burisma и студии "Квартал 95" после того, как стало известно об изучении этих данных американской разведкой. Об этом в четверг сообщила пресс-служба МВД Украины в Facebook.

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"Департамент киберполиции Национальной полиции Украины по данному факту начал уголовное производство по ч. 2 ст. 163 ("Нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции") и ч. 2 ст. 361 ("Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи") Уголовного кодекса Украины", - проинформировали в министерстве, добавив, что сейчас устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.

В рамках дела полиция Украины обратилась в Федеральное бюро расследований (ФБР) США с просьбой оказать содействие в предоставлении соответствующей информации, опубликованной в американских СМИ, а также инициирует создание совместной международной следственной группы с участием ФБР.

В МВД напомнили, что "недавно (13 января - прим. ТАСС) ряд американских СМИ, в частности The New York Times, распространили информацию о хакерской атаке на сайты нескольких украинских компаний, в частности Burisma и студии "Квартал 95", для похищения персональных данных сотрудников и завладения электронными письмами руководителей компаний", добавив, что "при этом отмечается, что хакерская атака, вероятно, совершена спецслужбами РФ". По оценке источников газеты The New York Times, время атак и их масштаб указывают, что в конечном счете хакеры пытались добыть информацию, потенциально способную навредить бывшему вице-президенту США и участнику избирательной кампании на высший пост страны Джозефу Байдену, а также его сыну Хантеру, который входил в руководство Burisma.

Позднее агентство Bloomberg со ссылкой на координатора аппарата директора Национальной разведки США по обеспечению безопасности выборов в стране Шелби Пирсон сообщило, что американские разведывательные службы изучают данные, указывающие на попытку якобы связанных с Россией хакеров атаковать серверы украинской компании Burisma.

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