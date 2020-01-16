МВД Украины начало расследование сообщений о слежке за бывшим послом США

КИЕВ, 16 января. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Украины начало расследование сообщений о том, что неустановленные лица вели слежку за Марией Йованович, когда она занимала пост посла США в Киеве. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на официальной странице МВД Украины в Facebook.

"В МВД приняли к сведению материалы, опубликованные 14 января, следователями Палаты представителей Конгресса США о возможной незаконной слежке на территории Украины за бывшим послом США на Украине Мари Йованович", - говорится в сообщении. По данным министерства, в период нахождения Мари Йованович на посту посла США в Киеве частными лицами по заказам граждан США за ней якобы осуществлялась незаконная слежка, в частности, путем взлома принадлежавших ей электронных устройств.

"После анализа этих материалов, Национальная полиция Украины по факту их публикации начала уголовные дела по ч. 2 ст. 163 ("Нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции") и ч. 1 ст. 182 ("Незаконное собирание, хранение, использование конфиденциальной информации о лице, нарушение неприкосновенности частной жизни") Уголовного кодекса Украины", - отмечается в сообщении ведомства.

МВД отмечает, что позиция Украины заключается в том, чтобы не вмешиваться во внутриполитические дела США. Однако Украина не может оставить без внимания такие незаконные действия на своей территории, заявляет ведомство, поскольку в опубликованных записях содержится факт возможного нарушения законодательства Украины и Венской конвенции о дипломатических сношениях, которая защищает права дипломата на территории другого государства.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил американской стороне принять участие в расследовании, говорится в сообщении ведомства.

Адвокат Трампа оказался замешан в скандале

Газета The New York Times сообщила во вторник, что предприниматель Лев Парнас, который, предположительно, выполнял на Украине поручения Рудольфа Джулиани - адвоката президента США Дональда Трампа, знал о слежке за Мари Йованович, когда она была американским послом в Киеве. Согласно публикации, речь идет о переписке помощника Джулиани в мессенджере WhatsApp в марте прошлого года с неким Робертом Хайдом. Он, по заключению газеты, был связан с лицами на Украине, которые вели слежку за тогдашним послом США. Газета не сообщила, кто именно и с какой целью следил за послом США.

В свою очередь Парнас заявил в переданном в среду интервью телеканалу MSNBC, что Трамп точно знал, чем он занимался на Украине по поручению Джулиани. Йованович, выступая в ноябре с показаниями перед спецкомитетом по разведке Палаты представителей Конгресса США, высказала мнение, что ее увольнение с поста посла в Киеве добивались занимавший с 2016 года по 2019 год пост генерального прокурора Украины Юрий Луценко, адвокат президента США Рудольф Джулиани, а также его партнеры Лев Парнас и Игорь Фруман.

Йованович получила назначение в Киев в 2016 году еще при президенте-демократе Бараке Обаме, а в мае 2019 года покинула свой пост по личному требованию Трампа, обвинившего ее в нелояльности. Ее отставка произошла еще до вступления в должность нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.

Скандал в Вашингтоне

В октябре прошлого года прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила предпринимателям Льву Парнасу и Игорю Фруману обвинения в нарушениях при лоббистской деятельности. Их подозревают в попытках добиться отставки Мари Йованович с должности посла в Киеве в интересах некоего украинского чиновника.

Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне в сентябре прошлого года начался крупный скандал из-за утверждений об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Высказывались предположения, что американский лидер при содействии Джулиани добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа.

Байден сейчас является одним из наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.