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Формирование правительства России

В Ереване заявили, что политические процессы в РФ не отразятся на отношениях с Арменией

Глава МИД республики Зограб Мнацаканян отметил, что отношения между Ереваном и Москвой являются прочными

ЕРЕВАН, 16 января. /ТАСС/. Внутриполитические процессы в России никак не могут отразиться на стратегических отношениях между Ереваном и Москвой, поскольку они являются очень прочными. Об этом в четверг в ходе брифинга заявил глава МИД республики Зограб Мнацаканян.

"Армяно-российские отношения имеют довольно прочную основу и очень богатую совместную повестку. Мы очень эффективно и активно работаем на всех площадках. Мы работаем так, как работали прежде", - отметил он, отвечая на вопрос журналиста, как могут отразиться внутриполитические изменения в РФ на отношения между Ереваном и Москвой.

Теги
АрменияРоссияФормирование правительства России
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