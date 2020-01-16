В Германии подтвердили, что Трамп угрожал "евротройке" ввести пошлины на автомобили

ТАСС, 16 января. Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр подтвердила, что президент США Дональд Трамп угрожал Великобритании, Франции и ФРГ ввести пошлины на ввоз автомобилей в размере 25%, если европейские страны не обвинят Иран в нарушении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по его атомной программе. Об этом сообщает в четверг Agence France-Presse (АFP) со ссылкой на заявление министра.

"Такая угроза существует", - заявила она на пресс-конференции в Лондоне в ответ на просьбу прокомментировать опубликованный в среду материал газеты The Washington Post, которая со ссылкой на источники приводила сведения о давлении Трампа на европейских партнеров.

Как информировало издание, предупреждение о возможности введения пошлин на автомобили было сделано за неделю до того, как указанные страны 14 января запустили механизм по разрешению споров в рамках ядерной сделки. Один из источников газеты назвал этот шаг со стороны США "вымогательством".

Собеседники издания при этом отметили, что угроза со стороны Трампа едва не вынудила европейцев отказаться от этой идеи из опасений, что их могут посчитать "марионетками" Вашингтона, если эта информация попадет в СМИ.