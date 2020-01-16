Елисейский дворец допускает контакты между Макроном и Путиным во время визита в Израиль

ПАРИЖ, 16 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Елисейский дворец допускает возможность контактов между президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эмманюэлем Макроном во время их визита в Израиль на мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим и Дню памяти жертв Холокоста, однако официальная двусторонняя встреча не запланирована. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в четверг в администрации французского лидера.

"Оба президента будут в одном и том же месте, они окажутся на одной и той же церемонии. <...> Очевидно, можно понимать, что будут контакты, однако с нашей стороны никакой официальной двусторонней встречи не запланировано между двумя главами государств, - заявил представитель Елисейского дворца. - Соответственно нельзя говорить и о конкретных темах [которые они могут обсудить]".

"Разумеется, им не запрещено общаться, но я не могу вам заранее сказать, что они будут делать. Это зависит от обстановки, от времени", - добавил собеседник агентства.

В то же время представитель Елисейского дворца не смог уточнить, подтвердил ли Макрон намерение отправиться в Москву 9 мая этого года для участия в торжествах по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. "Пока еще слишком рано говорить, мы не можем подтвердить повестку президента настолько заранее", - заявил собеседник агентства.

Президенты России и Франции с 22 по 23 января отправятся с визитом в Израиль и на палестинские территории, чтобы принять участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 75-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим и Дню памяти жертв Холокоста. Кроме того, глава МИД Палестины Рияд аль-Малики в четверг заявил журналистам, что палестинский лидер Махмуд Аббас планирует обсудить с российским коллегой ближневосточную проблематику.