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Трамп заявил, что США заключили с Китаем "одну из величайших сделок" в истории

Церемония подписания соглашения по первой фазе торговой сделки состоялась 15 января в Вашингтоне

ТАСС, 16 января. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что соглашение о первой фазе сделки об урегулировании двусторонних торговых споров, подписанное США и Китаем в среду, является "одной из величайших когда-либо заключенных сделок".

"Одна из величайших когда-либо заключенных сделок! Она также хороша для Китая и наших долгосрочных отношений. $250 миллиардов вернутся обратно в нашу страну, и у нас сейчас отличная позиция, чтобы начать переговоры по второй фазе [торгового соглашения]. В истории США никогда не было ничего подобного. Следующей будет USMCA (новое торговое соглашение Соединенных Штатов, Мексики и Канады - прим. ТАСС)", - написал он на своей странице в Twitter.

Церемония подписания соглашения по первой фазе торговой сделки состоялась 15 января в Вашингтоне. Свои подписи под документом поставили вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и президент США Дональд Трамп. Объем торгового соглашения, по словам президента США, превысит $200 млрд в этом году и будет расти ежегодно.

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