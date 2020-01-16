Фракция "Слуга народа" обратилась в СБУ из-за скандальной аудиозаписи с участием премьера

КИЕВ, 16 января. /ТАСС/. Депутаты из фракции "Слуга народа" обратились в Службу безопасности Украины (СБУ) в связи с обнародованием в СМИ аудиозаписи якобы с закрытого совещания, где премьер назвал себя и президента Владимира Зеленского "профанами" в экономике. Об этом в четверг сообщила журналистам представитель Кабинета министров в Верховной Раде Елена Шуляк.

"Указанные аудиозаписи имеют большой резонанс в обществе. Но сегодня, по состоянию на сейчас, отсутствует какая-либо информация о достоверности и целостности этой информации. Мы, группа народных депутатов, обратились сегодня в Службу безопасности Украины, чтобы они организовали всестороннее расследование, чтобы установить, во-первых, источники происхождения такой информации, во-вторых - целостность ее, нет ли признаков монтажа или вмешательства в звуковую запись", - цитирует ее агентство "Укринформ". Как отметила Шуляк, депутаты просят СБУ провести расследование и проинформировать их о его результатах.

Накануне на YouTube-канале под названием "Как обмануть президента" было опубликовано три аудиоролика, на которых якобы записаны фрагменты неформального совещания Гончарука 16 декабря 2019 года перед предстоящей встречей с президентом Владимиром Зеленским. Приписываемый Гончаруку голос на аудиозаписи просит собеседников помочь ему объяснить главе государства, почему укрепляется гривна и как это может отразиться на государственном бюджете. Он также признает, что сам "профан" в экономике и что у президента "очень примитивное понимание экономических процессов".

В украинских СМИ также распространилась информация со ссылкой на источники в офисе президента о том, что Гончарук после обнародования записей написал заявление об отставке. Между тем пресс-служба кабмина Украины опровергла это. "Информация относительно заявления об отставке премьер-министра не соответствует действительности", - сказано в сообщении. Пресс-служба кабмина также заявила, что не располагает информацией о подлинности ни одной аудио или видеозаписи, которые распространяются в интернете. В четверг Гончарук, комментируя скандал, заявил, что считает факт обнародования аудиозаписей работой "многих людей" против власти, однако прямо не стал опровергать их подлинность.