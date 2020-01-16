Глава МИД Германии: Хафтар заявил, что готов соблюдать перемирие в Ливии

БЕРЛИН, 16 января. /ТАСС/. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар заверил, что готов к соблюдению перемирия в стране и собирается участвовать в конференции по Ливии, которая пройдет в воскресенье в Берлине. Об этом заявил в четверг глава МИД ФРГ Хайко Маас в Бенгази.

Наследство Каддафи: кто и с какой целью делит Ливию?

"Он пообещал соблюдать прекращение огня - независимо от того, что соглашение о прекращении огня в начале недели в Москве он не подписал. Это очень важно", - приводит слова министра агентство DPA. Маас провел с Хафтаром трехчасовые переговоры, говорится в сообщении.

"Генерал Хафтар дал понять, что он хочет сделать вклад в успех берлинской конференции по Ливии и в принципе готов участвовать [в ней]", - цитирует Мааса Twitter МИД ФРГ.

Германия планирует 19 января провести в Берлине международную конференцию по урегулированию ситуации в Ливии, где после убийства Муаммара Каддафи в 2011 году воцарился хаос, а позднее фактически установилось двоевластие. В ней примут участие глава заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж и противостоящий ему фельдмаршал Халифа Хафтар. Кроме того, ожидается участие представителей, в том числе на уровне глав государств, России, Алжира, Великобритании, Египта, ОАЭ, Китая, США, Турции, Франции.

В новость были внесены изменения (18:00 мск) — добавлена информация по тексту.