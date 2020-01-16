В Абхазии рассчитывают на продолжение плодотворного сотрудничества с новым кабмином России

СУХУМ, 16 января. /ТАСС/. Правительство Абхазии рассчитывает на то, что сотрудничество с новым правительством России во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным будет таким же плодотворным, как и кабмином Дмитрия Медведева. Об этом ТАСС заявил в четверг и.о. президента, премьер-министр Абхазии Валерий Бганба.

Правительство РФ ушло в отставку 15 января. Новым премьер-министром России назначен Михаил Мишустин.

"Я не сомневаюсь, что политика России в отношении Абхазии не меняется, и уверен, что политика правительства РФ будет направлена на выполнение этой политической задачи. Рассчитываю на продолжение плодотворного взаимодействия между правительствами Абхазии и России и надеюсь, что те люди, с которыми мы работали, и с которыми у нас уже сложились деловые и человеческие отношения, останутся в новом правительстве", - сказал Бганба.

И.о. президента Абхазии сообщил, что направил на имя Мишустина поздравление, в котором отмечена роль России в экономическом становлении республики. "Мы желаем новому руководителю правительства успехов в развитии России, поскольку мы заинтересованы в том, чтобы наш стратегический партнер был экономически и политически силен", - сказал Бганба.