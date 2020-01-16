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Следующая встреча контактной группы состоится 29 января

Такое решение было принято на заседании 16 января

МИНСК, 16 января. /ТАСС/. Участники контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе соберутся в следующий раз в столице Белоруссии 29 января. Об этом в четверг по итогам заседания контактной группы сообщила новый спецпредставитель председателя ОБСЕ Хайди Грау.

"Следующая встреча состоится 29 января", - сказала она.

Хайди Грау в четверг впервые принимала участие в заседании контактной группы, ей ассистировал бывший спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик, покинувший этот пост 1 января.

Теги
БелоруссияУкраинаРоссия
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