Лев Парнас заявил, что требовал от Зеленского начать расследование в отношении Байдена

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Предприниматель Лев Парнас весной прошлого года требовал от президента Украины Владимира Зеленского через его помощника запустить расследование в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, угрожая в противном случае отказом американской администрации от налаживания контактов с украинской стороной и предоставления Киеву военной помощи. Об этом сам предприниматель рассказал в интервью телекомпании CNN , которое было показано в четверг утром.

По словам предпринимателя, весной прошлого года, после победы Зеленского на президентских выборах, Парнас встретился с одним из его ключевых помощников. "Я очень строго и жестко сказал им несколько вещей. Во-первых, то, что Зеленскому нужно было немедленно сделать заявление - буквально тем же вечером или в течение 24 часов - о том, что они начинают расследование в отношении Байдена", - указал предприниматель. Он также отметил, что по указанию Рудольфа Джулиани - личного адвоката президента США Дональда Трампа - требовал, чтобы Зеленский "избавился от некоторых людей в своей администрации, которые были врагами президента [Трампа]".

Парнас рассказал, что уже тогда дал украинской стороне понять, что невыполнение требований Вашингтона может повлечь за собой отказ американской администрации предоставить Киеву финансовую и военную помощь. "Если бы они не сделали объявление [о начале расследования], не было бы, по сути, никаких отношений. Не было бы оказания ни конкретно военной, ни какой-либо другой помощи. Не было бы инаугурации - [вице-президент США Майкл] Пенс не приехал бы на инаугурацию, не было бы никакого визита в Белый дом. По сути, не было бы никакого общения", - заключил он.

В октябре прошлого года Парнас и предприниматель Игорь Фруман были задержаны в США. Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила им и еще двум лицам обвинения в нарушениях при лоббистской деятельности. Предпринимателей подозревают в попытках добиться отставки Мари Йованович с должности посла в Киеве в интересах некоего украинского чиновника. Вскоре после задержания Парнас был освобожден под залог, ему было разрешено покидать свой дом лишь для посещения заседаний суда, встреч с адвокатом и для участия в религиозных ритуалах.