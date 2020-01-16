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Формирование нового правительства России

Пашинян поздравил Мишустина в связи с назначением на пост председателя правительства

Премьер Армении также пожелал Михаилу Мишустину удачи на ответственном посту

ЕРЕВАН, 16 января. /ТАСС/. Армения намерена продолжить сотрудничество с новым правительством России на двустороннем и многостороннем уровнях, в том числе и в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Как в четверг сообщают из пресс-службы армянского кабмина, об этом говорится в поздравительном послании премьера Никола Пашиняна, адресованном председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

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"Армянское правительство твердо намерено продолжать сотрудничество с российским кабмином как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, в том числе и в рамках ЕАЭС. Уверен, что совместными усилиями мы сможем обогатить повестку союзнического взаимодействия и придать новый импульс многоплановому сотрудничеству", - говорится в послании Пашиняна.

Премьер Армении также пожелал Мишустину здоровья, благополучия и удачи на ответственном посту, а братскому народу РФ - мира и процветания.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичПашинян, Никол ВоваевичФормирование нового правительства России
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