"Оппозиционная платформа" потребовала отставки правительства Украины

КИЕВ, 16 января. /ТАСС/. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) потребовала отставки правительства Украины во главе с Алексеем Гончаруком. Об этом в четверг сообщила пресс-служба партии.

"ОПЗЖ требует отставки Алексея Гончарука с поста премьер-министра Украины и смены всего состава правительства. Каждый день их пребывания у власти дискредитирует президента и ведет к обострению социально-экономического кризиса в стране", - говорится в заявлении оппозиции.

Действующее правительство ОПЗЖ назвала "сбродом безграмотных ликвидаторов", тогда как стране "нужно правительство компетентных управленцев, защищающее национальные интересы". При этом в партии возмутились тем, что Гончарук и члены его правительства оказались в эпицентре резонансного скандала, когда он "вместе со своей командой придумывал, как обмануть президента Владимира Зеленского и украинский народ сказками о ситуации в стране". "Считая главу государства некомпетентным, Гончарук надеется скрыть провалы, допущенные под его руководством", - отмечается в заявлении.

В ОПЗЖ уверены, что "некомпетентное, безответственное, набранное из случайных людей правительство оказалось не в состоянии обеспечить развитие страны". "Недобор средств в госбюджет за 11 месяцев прошлого года достиг 55 млрд гривен (более $2,2 млрд). Не хватает финансирования на медицину и образование, массовыми стали задержки зарплат, срываются выплаты субвенций, финансирование программ регионального развития. В стране полгода падает промпроизводство", - указали в партии.

Как отмечается в заявлении, за время работы правительства Гончарука темпы падения возросли в 5,3 раза. "Банкротятся предприятия, массово сокращаются рабочие места и миллионы украинских граждан вынуждены искать работу за рубежом. Если это "хорошие новости" для страны - глава правительства не просто профан в экономике, он лжец и проходимец", - добавили в партии. В ОПЗЖ также выразили возмущение позицией президентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде. "Несмотря на кризис в экономике, вызывающую безграмотность правительства и авантюризм премьера, они не видят оснований для отставки Гончарука и его компаньонов, чем выставляют на посмешище себя и президента, показывают полную профнепригодность всей команды", - говорится в заявлении.

Содержание аудиозаписей

Накануне на созданном в среду YouTube-канале под названием "Как обмануть президента" было опубликовано два аудиоролика, на которых якобы записаны фрагменты неформального совещания Гончарука 16 декабря 2019 года перед предстоящей встречей с президентом Владимиром Зеленским. "История как Алексей Гончарук, Оксана Маркарова (глава Минфина), Яков Смолий (глава НБУ), Екатерина Рожкова (замглавы НБУ), Юлия Ковалив (замглавы офиса президента) собирались на совещание к "тупому президенту" Зеленскому", - гласит подпись под первым роликом.

Приписываемый Гончаруку голос на аудиозаписи просит собеседников помочь ему объяснить главе государства, почему укрепляется гривна и как это может отразиться на государственном бюджете. Он также признает, что сам "профан" в экономике и что у президента "очень примитивное понимание экономических процессов". Во второй записи, кроме уже упомянутых лиц, якобы также звучат реплики главы минэкономики Тимофея Милованова и замглавы НБУ Дмитрия Сологуба. По неподтвержденной информации, может быть опубликовано до 14 таких аудиороликов.

В украинских СМИ также распространилась информация со ссылкой на источники в офисе президента о том, что Гончарук после обнародования записей написал заявление об отставке. Между тем пресс-служба кабмина Украины опровергла это. "Информация относительно заявления об отставке премьер-министра не соответствует действительности", - сказано в сообщении. Пресс-служба также заявила, что не располагает информацией о подлинности ни одной аудио или видеозаписи, которые распространяются в интернете. В четверг Гончарук, комментируя скандал, заявил, что считает факт обнародования аудиозаписей работой "многих людей" против власти, однако прямо не стал опровергать их подлинность.