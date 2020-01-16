Моралес отказался от идеи создания в Боливии народного ополчения

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 января. /ТАСС/. Экс-президент Боливии Эво Моралес заявил в четверг, что отказался от идеи создания вооруженного народного ополчения.

"Несколько дней назад стали публично известны мои слова о создании народного ополчения. Я беру их назад. Я всегда был и остаюсь глубоко привержен защите жизни и мира", - говорится в заявлении, которое бывший глава государства опубликовал в Twitter.

Моралес также отметил, что "не хочет, чтобы его слова использовались как предлог для преследования" его сторонников.

В воскресенье в эфире радиостанции Kawsachun Coca Моралес сказал, что в Боливии в случае его возвращения "необходимо создать вооруженное народное ополчение, как в Венесуэле". В понедельник министр юстиции Боливии Альваро Коимбра заявил, что правительство намерено предъявить Моралесу обвинения в подстрекательстве к мятежу и терроризме из-за этих слов.

В Боливии 20 октября 2019 года прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, большинство голосов получил Моралес, на тот момент занимавший пост главы государства. Карлос Меса, его главный соперник, заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления противники Моралеса организовали акции протеста, в стране начались беспорядки.

После трех недель протестов Моралес покинул свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Его примеру последовали вице-президент страны Альваро Гарсия Линера и спикеры обеих палат парламента, которые, согласно конституции, были следующими в очереди на принятие полномочий главы государства. Второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес, представляющая оппозицию, объявила, что берет на себя обязанности президента до проведения новых выборов, и назначила свой кабинет министров. Новые выборы назначены на 3 мая.