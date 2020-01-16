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Politico: Белый дом нарушил закон, заморозив военную помощь Украине в 2019 году

В конце августа 2019 года Дональд Трамп приказал провести пересмотр военной помощи Украине, поскольку хотел убедиться, что деньги используются наилучшим образом с точки зрения интересов США

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Бюджетное управление Белого дома нарушило законодательство, заморозив военную помощь Украине в прошлом году. Об этом в четверг сообщила газета Politico со ссылкой на отчет Главного контрольного управления США (GAO, контрольно-ревизионный орган Конгресса).

"Добросовестное исполнение закона не позволяет президенту заменять собственными политическими приоритетами те, что были приняты Конгрессом в качестве закона", - цитирует газета отчет.

В конце августа Трамп приказал провести пересмотр военной помощи Украине, так как хотел убедиться, что деньги используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов. 2 октября он объявил, что военное финансирование Украины разблокировано по просьбе сенатора-республиканца Роба Портмана и ряда других законодателей.

В конце декабря американский сенатор-демократ Крис Ван Холлен (от штата Мэриленд) обратился в Главное контрольное управление США с просьбой предоставить заключение по итогам проверки законности решения американской администрации о приостановке военной помощи Украине. По мнению сенатора, Трамп, не уведомив американский законодательный орган о своем решении, нарушил закон о контроле Конгресса за бюджетом (Congressional Budget and Impoundment Control Act, ICA). В начале ноября газета "Политико" сообщала, что GAO начало проверку правомерности этих действий американского лидера.

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