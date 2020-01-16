В Ливии заявили, что Хафтар ничего не подписал в Москве из-за участия в переговорах Турции

КАИР, 16 января. /ТАСС/. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар не стал подписывать соглашение о перемирии на проходивших 13 января в Москве переговорах из-за участия в них Турции. С таким утверждением выступил глава ливийской Палаты представителей (ПП, постоянный избранный парламент) Акила Салех в опубликованном в четверг интервью египетской газете Akhbar al-Yaum.

"Когда нам стало ясно, что есть намерение объявить о совместном заявлении [премьера Правительства национального согласия, ПНС Фаиза] Сарраджа и Хафтара по прекращению огня в дополнение к ряду других пунктов, мы отказались подписывать это соглашение, потому что с противоположной стороны в нем фигурировал именно Саррадж, которого не признают в Ливии, а его правительство считается незаконным, особенно, после того, как парламент дважды отказывался выносить ему вотум доверия, - отметил он. - Затем поступило предложение о том, что каждая сторона поставит подписи под документом в индивидуальном порядке, однако после прочтения заявления, выяснилось, что оно не содержит многих важных моментов, и в результате мы категорически отказались".

"Одной из главных причин стало присутствие Турции на этих переговорах, поскольку она является неотъемлемой частью проблемы, а не решения. Как она может участвовать в этом, когда поддерживает одну из сторон в споре? - продолжал Салех. - Другая причина связана с прекращением огня: мы согласились на перемирие с правительством Сарраджа из уважения к России, которая стремится найти пути урегулирования кризиса, несмотря на наше абсолютное убеждение в том, что террористические группировки не будут соблюдать перемирие, что в итоге и произошло".

Как указал в этой связи спикер, ЛНА "не сражается с другой армией, а ведет борьбу с террористами и убийцами". "Третьей причиной отказа является отсутствие какого-либо намека на вывод боевиков и наемников из Ливии, а в-четвертых, российско-турецкая инициатива о прекращении огня не определяла никаких временных рамок", - сказал он. Салех утверждал, что последовавшие после переговоров в Москве сообщения о намерении Хафтара подписать сделку в течение двух дней неверны. "Встречи действительно закончились, и сейчас нет намерений возвращаться к вопросу их возобновления в Москве, - подчеркнул он. - Но русские имеют полное право объявить о том, что они пытались найти решение кризиса, они друзья ливийского народа, но это не означает, что мы согласны с тем, что не отвечает и вредит интересам Ливии или нашей армии и единству родины".

Глава Палаты также заявил, что разделяет мнение ряда представителей командования ЛНА о том, что военное решение является в нынешних условиях наиболее подходящим выбором. "Я соглашусь с этим, поскольку политическое решение потерпело крах, - указал он. - Сейчас мы имеем дело с вооруженными милициями в Триполи. Турки и итальянцы в течение четырех лет не смогли изгнать из Триполи террористов, поддерживаемых кабинетом Сарраджа, который сам не может ничего предложить для разрешения кризиса". По его словам, если планируемая на 19 января в Берлине конференция пойдет по пути Схиратского соглашения ("Ливийское политическое соглашение", подписанное в декабре 2015 года в марокканском городе Схират на основе мирного плана ООН, предусматривающего создание в стране органов власти, в частности ПНС - прим. ТАСС), "тогда она обречена на провал".

Переговоры по урегулированию

12 января в Ливии в рамках предложенной президентами РФ и Турции инициативы вступил в силу режим прекращения огня, который был поддержан враждующими лагерями. Представители сторон 13 января прибыли в Москву для переговоров, по итогам которых Саррадж подписал соглашение о перемирии. Хафтар попросил время для его изучения, однако позднее покинул российскую столицу, так и не поставив свою подпись под документом. Одновременно с этим стала поступать информация о возобновлении боев на юге Триполи, а ЛНА выпустила заявление, в котором декларировала "готовность и решимость добиться победы".

Во вторник в Минобороны РФ сообщили, что фельдмаршал "положительно воспринял итоговое заявление", однако взял двое суток для обсуждения с шейхами поддерживающих его племен достигнутых в Москве договоренностей. В министерстве также указали, что начатая в российской столице деятельность по урегулированию конфликта будет продолжена, назвав главным итогом встреч "принципиальное согласие сторон на бессрочное продление режима прекращения огня", что создает "благоприятствующую атмосферу" для созыва берлинской конференции.

Спикер парламента Ливии Салех Иса во вторник вечером заявил, что перемирие "потерпело крах" и бои в Триполи возобновились.