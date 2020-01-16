Премьер-министр Азербайджана поздравил Мишустина с назначением главой правительства России

БАКУ, 16 января. /ТАСС/. Премьер-министр Азербайджана Али Асадов поздравил Михаила Мишустина с назначением на пост председателя правительства РФ, выразив уверенность в наращивании стратегического партнерства между двумя странами. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Кабинета министров республики.

"Вызывает особое удовлетворение высокий уровень азербайджано-российских отношений, основанных на прочных традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения. Убежден, что совместными усилиями мы обеспечим наращивание стратегического партнерства и расширение взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между нашими странами", - говорится в поздравлении. Азербайджанский премьер подчеркнул, что его страна "рассчитывает на продолжение конструктивного диалога с Россией во всех областях на благо дружественных народов" двух стран.

Асадов пожелал Мишустину крепкого здоровья, благополучия и успехов в ответственной деятельности.