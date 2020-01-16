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Верховная рада решила возобновить работу украинской делегации в ПАСЕ

"За" возобновление работы проголосовали 348 депутатов
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© Петр Сивков/ТАСС

КИЕВ, 16 января. /ТАСС/. Парламент Украины решил возобновить работу украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Соответствующее решение принято в четверг по итогам голосования. "За" возобновление работы Украины в ПАСЕ проголосовали 348 депутатов при 226 необходимых.

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"Верховная рада приняла постановление о работе нашей делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Мы едем в Страсбург, чтобы бороться за Украину", - заявила по итогам принятия документа его автор, глава постоянной делегации Рады в ПАСЕ Елизавета Ясько.

13 января проект постановления по вопросу участия делегации Рады в работе ПАСЕ в текущем году был рекомендован к принятию комитетом парламента по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Верховная рада отказалась направлять свою делегацию на осеннюю сессию ПАСЕ в 2019 году в знак протеста против принятого организацией летом прошлого года решения восстановить в полном объеме права российской делегации. Тем не менее, часть членов украинской делегации, в том числе ее глава Елизавета Ясько, находились в Страсбурге в качестве гостей, объясняя это необходимостью "отстаивать позиции Киева на полях сессии".

Делегация РФ в ПАСЕ была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией.

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