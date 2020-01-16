В Париже на акциях протеста задержали шесть человек

ПАРИЖ, 16 января. /ТАСС/. Полиция Парижа задержала шесть человек на акциях протеста против пенсионной реформы во французской столице. Об этом в четверг сообщила префектура полиции.

"По состоянию на 17:00 по парижскому времени (19:00 мск) полиция задержала шестерых", - указали в ведомстве. По данным профсоюза "Всеобщая конфедерация труда", всего в Париже в шествиях принимают участие около 250 тыс. манифестантов. Согласно информации синдикатов, никаких серьезных инцидентов и стычек демонстрантов с полицией к настоящему моменту отмечено не было.

Акции протеста против реформы пенсионной системы проходят в этот день и в других французских городах, в частности в Амьене, Марселе, Тулузе.

Серия забастовок против пенсионной реформы началась во Франции по инициативе профсоюзов 5 декабря 2019 года. Подавляющее большинство манифестантов - работники Национального общества железных дорог Франции (SNCF) и Парижского автономного управления транспорта (RATP).

Помимо предложения правительства повысить до 64 лет возраст, с которого пенсия во Франции выплачивается в полном объеме, профсоюзы высказывают недовольство намерением отменить особые пенсионные тарифы для нескольких десятков категорий граждан. 11 января премьер-министр страны Эдуар Филипп в письме к профсоюзам заявил, что правительство готово временно исключить из проекта реформы пункт о повышении возраста выплаты пенсий.