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Кризис на Украине

Киев назвал возвращение беженцев условием проведения выборов в Донбассе

Пресс-секретарь официального представителя Киева в контактной группе Дарья Олифер отметила, что только возвращение беженцев в свои родные города и села и их участие в выборах способны обеспечить длительный мир

КИЕВ, 16 января. /ТАСС/. Власти Украины считают, что выборы в Донбассе могут быть проведены лишь после возвращения в регион всех беженцев. Об этом заявила Дарья Олифер, пресс-секретарь официального представителя Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонида Кучмы по итогам состоявшегося в четверг в Минске очередного заседания.

"Международный опыт проведения выборов на постконфликтных территориях свидетельствует, что преждевременное проведение выборов и/или ненадлежащая подготовка к ним не только не способствует примирению и реинтеграции, но и может спровоцировать возобновление боевых действий", - написала она в Facebook.

"Только возвращение внутренне перемещенных лиц и беженцев в свои родные города и села, их участие в выборах способны обеспечить длительный мир", - заявила Олифер.

Согласно минским соглашениями, с целью политического урегулирования в Донбассе там должны пройти местные выборы, после которых региону будет предоставлен особый статус самоуправления. Однако Киев с самого начал уклоняться от выполнения политической части договоренностей, приводя разные обоснования. Так, ранее украинские представители уже заявляли о необходимости прежде всего решить вопросы безопасности. Та же Олифер в октябре 2019 года разместила на своей странице в Facebook сообщение, в котором заявила, что выполнение политического блока вопросов возможно только при условии роспуска ДНР и ЛНР, полного прекращения огня, обеспечения эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины, вывода вооруженных формирований иностранных войск и военной техники, разведения сил и средств вдоль всей линии соприкосновения.

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УкраинаКризис на УкраинеКучма, Леонид Данилович
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