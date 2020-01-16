Премьер Вьетнама поздравил Михаила Мишустина с назначением главой правительства России

ХАНОЙ, 16 января. /ТАСС/. Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук направил вечером в четверг поздравительную телеграмму российскому коллеге Михаилу Мишустину в связи с утверждением его кандидатуры на должность председателя правительства РФ. Об этом сообщило вьетнамское информационное агентство VNA.

Вьетнамский премьер выразил уверенность в том, что под руководством Мишустина российское правительство добьется значительных успехов в деле развития страны. Нгуен Суан Фук также подтвердил, что правительство Вьетнама продолжит тесно взаимодействовать с правительством РФ в реализации договоренностей, достигнутых высшими руководителями двух стран с целью углубления и повышения эффективности всеобъемлющего стратегического партнерства между Ханоем и Москвой.