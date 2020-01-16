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Формирование правительства России

Вучич поздравил Мишустина с назначением на должность премьера России

Президент Сербии также поблагодарил Дмитрия Медведева "за многолетнее корректное сотрудничество в качестве президента и премьера"

БЕЛГРАД, 16 января. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич направил поздравительную телеграмму Михаилу Мишустину в связи с назначением на должность премьера России. Об этом сообщила в четверг пресс-служба сербского лидера.

"Примите искренние поздравления в связи со вступлением в должность председателя правительства Российской Федерации. Уверен, что оказанное доверие придаст вам воли работать решительно и самоотверженно во благо Вашей страны и братского русского народа. Уверен, что совместной работой мы продолжим развитие многовековых отношений Сербии и России и сербского и русского народов, которые украшены неразрывной близостью и обоюдным взаимопониманием и уважением", - говорится в сообщении.

Сербский лидер поблагодарил Россию за поддержку территориальной целостности Сербии на международном уровне.

В документе также отмечается, что Вучич направил письмо Дмитрию Медведеву, "в котором поблагодарил его за многолетнее корректное сотрудничество в качестве президента и премьера".

Медведев посетил Белград с визитом 19 октября 2019 года, где принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 75-й годовщине освобождения сербской столицы от нацистов. Будучи президентом РФ, Медведев посещал Белград в 2009 году, когда отмечалось 65-летие освобождения сербской столицы.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичМишустин, Михаил ВладимировичРоссияСербияВучич, АлександарФормирование правительства России
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