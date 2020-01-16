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Переговоры о перемирии в Ливии

СМИ: ООН готовится провести в Женеве встречу по Ливии после берлинской конференции

По информации газеты La Stampa, встреча пройдет 27 января

РИМ, 16 января. /ТАСС/. Миссия ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) планирует провести в Женеве 27 января встречу с участием представителей противоборствующих сторон. Об этом сообщила в четверг газета La Stampa со ссылкой на свои источники.

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По данным издания, встреча в Женеве станет следующим этапом после конференции по Ливии в Берлине, которая пройдет 19 января на высоком уровне.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сарраджем и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. 2 декабря 2019 года Хафтар объявил о начале решающего наступления на столицу Триполи. 5 января президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о начале развертывания в Ливии по приглашению правительства Сарраджа миссии военнослужащих своей страны и в четверг подтвердил, что Анкара начинает отправлять военных.

12 января в Ливии в рамках предложенной президентами РФ и Турции инициативы вступил в силу режим прекращения огня. Враждующие лагеря поддержали перемирие, однако на протяжении последних дней неоднократно обвиняли друг друга в его нарушении.

Германия планирует 19 января провести в Берлине международную конференцию по урегулированию ситуации в Ливии. В ней примут участие Саррадж и Хафтар. Кроме того, ожидается участие представителей, в том числе на уровне глав государств, России, Алжира, Великобритании, Египта, ОАЭ, Китая, США, Турции, Франции.

Теги
ГерманияШвейцарияЛивияПереговоры о перемирии в Ливии
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