Премьер Молдавии поздравил Мишустина с назначением главой правительства России

КИШИНЕВ, 16 января. /ТАСС/. Премьер-министр Молдавии Ион Кику поздравил российского коллегу Михаила Мишустина с утверждением в должности председателя правительства РФ. Текст телеграммы опубликовала в четверг пресс-служба молдавского кабинета министров.

"Подтверждаю готовность правительства Республики Молдова укреплять открытый и конструктивный диалог с коллегами из Российской Федерации по всему спектру двусторонней повестки. Я убежден, что наши совместные усилия принесут ожидаемые результаты и значительный вклад в укрепление дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества между Республикой Молдова и Российской Федерацией", - говорится в телеграмме.

Премьер Молдавии отметил опыт, знания и энергию Мишустина, выразив уверенность, что они в полной мере будут востребованы для выполнения высокой и ответственной функции, способствующей достижению целям непрерывного развития страны и роста благосостояния россиян.