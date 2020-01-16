Обвинения в адрес Трампа официально представили в Сенате США

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Статьи обвинений в адрес президента Дональда Трампа в рамках процедуры его импичмента официально представлены в четверг в Сенате Конгресса США. Вскоре после полудня по местному времени (20:00 мск) в Сенате приняли семерых уполномоченных Палаты представителей Конгресса, которые передали коллегам две статьи обвинений в адрес американского лидера. Трансляцию процедуры вели в прямом эфире американские телекомпании.

В среду нижняя палата Конгресса, находящаяся под контролем Демократической партии США, приняла большинством голосов резолюцию, утвердившую обвинения республиканцу Трампу. Спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси подписала две статьи обвинения: злоупотребление властью и создание препятствий расследованию, которое проводил Конгресс. После этого семь выбранных Палатой представителей обвинителей (управляющих) во главе с председателем спецкомитета по разведке Адамом Шиффом вручили статьи обвинения лидеру республиканского большинства в верхней палате Конгресса Митчу Макконнеллу. Группе законодателей-демократов во главе с Шиффом предстоит представлять нижнюю палату в ходе начинающегося разбирательства в Сенате.

Через пару часов в верхней палате Конгресса будет приведен к присяге председатель Верховного суда США Джон Робертс. Именно под его председательством будет идти разбирательство. Кроме того, к присяге приведут всех членов Сената. Затем верхняя палата Конгресса уведомит Белый дом о начале процесса. Как ранее сообщил Макконнелл, первые заседания состоятся 21 января.

4 сентября 2019 года Палата представителей с подачи демократов объявила о запуске процедуры импичмента Трампа. Поводом для начала разбирательства послужили предположения об оказании Трампом в июльском телефонном разговоре давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе американской администрации избраться на второй срок в 2020 году. 18 декабря Палата представителей утвердила обвинительное заключение в отношении президента.

Теперь Сенат будет выполнять функции присяжных, а Палата представителей фактически выступит стороной обвинения. Руководить процессом будет глава Верховного суда США. Для отстранения президента от должности необходима поддержка не менее двух третей сенаторов (не менее 67 голосов). При нынешнем составе Сената вероятность такого развития событий фактически равна нулю, так как республиканцы занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100. Макконнелл уже подчеркнул, что настроен на скорейшее завершение процедуры импичмента, которое увенчается оправданием Трампа. Предполагается, что в Сенате этот процесс с практически предопределенным финалом будет идти около двух недель.